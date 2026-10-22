UEFA gia tăng sức ép, chủ tịch FIFA tìm sự ủng hộ thêm từ châu Á

Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) chính thức gửi thư yêu cầu FIFA công khai các tài liệu then chốt liên quan đến nhiệm kỳ của Chủ tịch Infantino. Trong khi đó, một tờ báo Anh vừa phải xin lỗi khi đăng tin Chủ tịch FIFA có nhận "khoản lương thứ 2”.

Chủ tịch Infantino trao cúp tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh THX

Bức thư có đến 42 câu hỏi do Tổng thư ký UEFA Theodoridis gửi tới Tổng thư ký FIFA Grafstrom yêu cầu làm rõ hàng loạt thắc mắc liên quan tới kế hoạch bán cổ phần và thành lập công ty con quản lý World Cup trị giá 4,2 tỷ USD, một dự án vốn đã bị đình chỉ sau những phản ứng gay gắt.

UEFA yêu cầu FIFA phải đưa ra câu trả lời chính thức trước ngày 2-11, tức 16 ngày trước hạn chót đăng ký ứng viên chủ tịch (18-11), chứ không thể trì hoãn đến cuộc họp Hội đồng FIFA vào ngày 16-12.

Bên cạnh dự án World Cup, UEFA còn yêu cầu giải trình về tính độc lập của cuộc bầu cử. UEFA chỉ ra rằng Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Bruno Chiomento có mối quan hệ quen biết với Infantino suốt 20 năm qua và từng tham dự World Cup trọn vẹn 5 tuần dưới sự chi trả toàn bộ chi phí từ FIFA. Do đó, UEFA đề nghị ông Chiomento rút lui để đảm bảo tính khách quan.

Người phát ngôn của FIFA khẳng định cơ quan này sẽ trả lời các câu hỏi do các thành viên Hội đồng đưa ra, nhưng từ chối tiết lộ tài liệu chi tiết ra truyền thông. FIFA viện dẫn Quy chế Quản trị quy định các cuộc họp và tài liệu của Hội đồng là bảo mật, đồng thời nhấn mạnh việc tuân thủ quy định này là để tôn trọng tổ chức và các thành viên.

Mặc dù ông Infantino đã lên tiếng xin lỗi Hội đồng FIFA gồm 37 thành viên vì dự án bán cổ phần World Cup, niềm tin từ châu Âu dành cho ông đã suy giảm nghiêm trọng. UEFA tuyên bố sẽ tìm kiếm một ứng viên đối trọng đủ uy tín để cạnh tranh với Infantino trong cuộc bầu cử sắp tới.

Tuy nhiên, Infantino vẫn đang tích cực đẩy mạnh chiến dịch tái cử nhằm hướng tới nhiệm kỳ thứ tư. Ông đã chuyển hướng vận động sang châu Á với cuộc họp cùng Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) tại Tokyo.

Theo thống kê của APs, Infantino đã nhận được sự ủng hộ công khai từ khoảng 87 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên và đang tiến gần đến mốc đa số tối thiểu (101) để tái đắc cử, nhờ sự hậu thuẫn từ các khu vực ngoài châu Âu.

Cũng theo FIFA, tờ báo Anh The Times vừa qua đã phải gỡ bỏ bài viết và đưa ra lời xin lỗi chính thức sau khi đưa tin sai sự thật rằng Infantino nhận "khoản lương thứ hai" bí mật hoặc mua bất động sản tại Miami dưới giá thị trường. Về khoản "lương thứ hai" được cho là khoảng 1,7 triệu USD, tờ Times thừa nhận thông tin này là sai sự thật.

Theo quy định báo cáo tài chính của Thụy Sĩ, các khoản chi phí và hoàn trả dành cho ông Infantino không được xếp vào dạng "thù lao", do đó FIFA không có nghĩa vụ phải công bố trong báo cáo hàng năm

LONG KHANG