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Tuyển thủ boxing Nguyễn Thị Tâm truyền cảm hứng vượt khó đến học sinh Hà Nội

SGGPO

Sáng 17-10, tuyển thủ boxing Nguyễn Thị Tâm nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh, bạn trẻ tại chương trình giao lưu “Bản lĩnh hoa hồng, vinh danh phụ nữ Việt Nam”, tổ chức tại Trường THPT IVS (Hà Nội).

Tuyển thủ Nguyễn Thị Tâm nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ học sinh trong buổi giao lưu. Ảnh: MINH ĐỨC
Tuyển thủ Nguyễn Thị Tâm nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ học sinh trong buổi giao lưu. Ảnh: MINH ĐỨC

Chia sẻ hành trình vượt khó để chinh phục những tấm huy chương, Nguyễn Thị Tâm nhấn mạnh vai trò của sự kiên trì và tính kỷ luật: “Mỗi một kết quả đạt được phải đi từng bước bằng một hành trình dài. Trong đó, sự tập luyện chuyên môn và tích lũy tôi có được qua mỗi giải đấu. Tôi cho rằng, sự kiên trì, tính kỷ luật và biết đứng dậy sau khi không thành công giúp mình trưởng thành hơn”.

ASIAD 20 là kỳ Đại hội Thể thao châu Á thứ 3 trong sự nghiệp của Nguyễn Thị Tâm. Trước đó, cô giành HCĐ tại ASIAD 18-2018 ở Indonesia nhưng bị loại ngay trận mở màn ASIAD 19-2023 tại Trung Quốc. Đến ASIAD 20, nữ võ sĩ xuất sắc giành HCB hạng 51kg, đồng thời trở thành tuyển thủ boxing Việt Nam đầu tiên góp mặt tại một trận chung kết ASIAD.

Từ những trải nghiệm của bản thân, Nguyễn Thị Tâm khuyên các bạn trẻ cần xác định mục tiêu rõ ràng, nuôi dưỡng khát vọng và kiên trì theo đuổi điều mình lựa chọn. “Thành công không phải lúc nào cũng là đánh bại đối thủ, mà là vượt qua giới hạn của chính bản thân mình”, nữ tuyển thủ chia sẻ.

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Nguyễn Thị Tâm đã giành HCB tại ASIAD 20 vừa qua ở Nhật Bản. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Cô tin rằng sự tập trung, tinh thần học hỏi và nỗ lực không ngừng trong học tập hay công việc sẽ giúp mỗi người tiến gần hơn đến thành công.

Cùng tham dự buổi giao lưu, HLV Nguyễn Như Cường đánh giá cao sự khiêm tốn, tinh thần cầu tiến và ý thức kỷ luật của học trò. Theo ông, Nguyễn Thị Tâm luôn chăm chỉ tiếp thu những chỉ dẫn chuyên môn và không dễ dàng bỏ cuộc trước mục tiêu đã đặt ra.

Sau ASIAD 20, Nguyễn Thị Tâm đã trở lại tập luyện, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại TPHCM vào tháng 11. Xa hơn, nữ võ sĩ đặt mục tiêu đạt kết quả tốt tại các giải vòng loại năm 2027 để giành vé tham dự Olympic 2028.

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MINH CHIẾN

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