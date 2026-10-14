CLB nữ TPHCM: Vượt lịch thi đấu khắc nghiệt, quyết tâm mang về vinh quang

Sau khi bảo vệ thành công danh hiệu VĐQG, CLB nữ TPHCM sẽ lên đường sang Ấn Độ chinh phục vòng bảng Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027, rồi sau đó trở về địa phương để hướng đến tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

CLB nữ TPHCM luôn nỗ lực và quyết tâm thi đấu, để có thể chinh phục những chiến thắng, danh hiệu ở mọi giải đấu tham dự. ẢNH: TÂM HÀ

Những ngày qua, đại bản doanh Ngãi Giao (TPHCM) rộn ràng niềm vui khi Huỳnh Như cùng các đồng đội đã chính thức bảo vệ thành công “ngôi hậu” VĐQG trước 2 vòng đấu. Những cuộc gọi, tin nhắn chúc mừng từ khắp nơi liên tục gửi về, ghi nhận nỗ lực của tập thể đã cùng nhau vượt khó để giữ vững vị thế hàng đầu bóng đá nữ Việt Nam.

Trong men say chiến thắng, ông Đào Huy Hùng, Trưởng đoàn CLB nữ TPHCM, không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến toàn đội đoàn kết, kiên trì vượt qua những khó khăn trong mùa giải. Tuy nhiên, niềm vui cũng chỉ gói gọn trong chừng mực, bởi danh hiệu VĐQG vừa là thành quả xứng đáng, vừa là trách nhiệm của tập thể giàu thành tích nhất bóng đá nữ Việt Nam.

Điều đáng chờ đợi hơn nằm ở khả năng duy trì phong độ khi CLB nữ TPHCM phải liên tục chinh chiến trên nhiều mặt trận trong 2 tháng cuối năm.

Cụ thể, Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ hoàn tất 2 vòng đấu cuối của Giải nữ VĐQG 2026 vào ngày 23-10. Đến ngày 28-10, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi sẽ lên đường sang Kolkata (Ấn Độ) để tham dự bảng A thuộc Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027, dự kiến bắt đầu từ ngày 1-11.

Trở lại đấu trường châu lục, CLB nữ TPHCM cạnh tranh với Hwacheon KSPO (Hàn Quốc), April 25 (CHDCND Triều Tiên) và chủ nhà East Bengal (Ấn Độ). Mục tiêu của đại diện Việt Nam là nỗ lực giành quyền vào tứ kết như ở 2 mùa giải từng tham dự trước đó.

Trưởng đoàn Đào Huy Hùng (áo trắng), HLV Đoàn Thị Kim Chi (thứ 2 từ trái sang) cùng ban huấn luyện CLB nữ TPHCM sẽ có những điều chỉnh giúp các cầu thủ duy trì phong độ và cảm hứng thi đấu. ẢNH: TÂM HÀ

Nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi Huỳnh Như cùng đồng đội phải duy trì thể lực, nhanh chóng thích nghi với điều kiện thi đấu và sinh hoạt tại nước ngoài, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng để đối đầu với những đội bóng có chất lượng chuyên môn hàng đầu châu lục.

Khép lại nhiệm vụ quốc tế trong năm 2026, CLB nữ TPHCM sẽ trở về địa phương vào ngày 9-11. Toàn đội chỉ có khoảng 10 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc, diễn ra từ ngày 19-11 đến 2-12 trên sân Bà Rịa. Với vị thế đương kim vô địch quốc gia, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi tiếp tục đặt quyết tâm chinh phục tấm huy chương vàng, để có thể mang niềm vui đến cho người hâm mộ và đóng góp thành tích cho thể thao Thành phố.

Lịch thi đấu dày đặc, những chuyến di chuyển dài cùng quỹ thời gian hồi phục và chuẩn bị hạn hẹp sẽ là bài toán khó đối với CLB nữ TPHCM. Tuy nhiên, đây cũng là thử thách mà các “cô gái vàng” bóng đá Thành phố đã nhiều lần đối mặt và cũng trở nên quen thuộc trên hành trình thi đấu đỉnh cao. Và điều đáng mừng là cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn luôn giữ trong mình cảm hứng chiến thắng, khát khao chinh phục những nấc thang danh hiệu.

Thành thử, điều quan trọng lúc này là CLB nữ TPHCM phải biết phân bổ thể lực hợp lý, giữ sự tập trung và hạn chế chấn thương. Ban huấn luyện cũng cần giúp các cầu thủ duy trì tinh thần thi đấu, tránh để áp lực từ lịch trình 2 giải cuối năm ảnh hưởng đến phong độ.

HỮU THÀNH