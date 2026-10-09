Thứ hạng thế giới của xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Thùy Trang và Quang Huy

Liên đoàn bắn súng thế giới đã xếp hạng mới nhất xạ thủ sau thành tích thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh vừa thi đấu tại ASIAD 20 mới đây. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trên bảng xếp hạng tháng 10 do Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) vừa công bố, xạ thủ Trịnh Thu Vinh lên hạng 28 nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Cô kết thúc ASIAD 20 với hạng 4 cá nhân nội dung trên và không thể vào tốp 10 xạ thủ thế giới lúc này.

Vị trí số 1 thế giới 25m súng ngắn thể thao nữ là Singh Esha (Ấn Độ), á quân ASIAD 20. Nhà vô địch ASIAD 20, xạ thủ Xiao Jiaruixuan (Trung Quốc) đang đứng hạng 4 thế giới. Trên bảng xếp hạng nội dung này, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang có vị trí 41 còn Nguyễn Thùy Dung đứng hạng 80.

Trong khi đó, với xếp hạng thế giới 10m súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh tụt xuống vị trí 32. Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang giành hạng 6 tại ASIAD 20 được tích lũy thêm điểm số qua đó vươn lên hạng 28 thế giới. Vị trí số 1 thế giới nội dung này là xạ thủ Yao Qianxun (Trung Quốc). Nhà vô địch 10m súng ngắn hơi nữ tại ASIAD 20, xạ thủ Choo Ga-eun (Hàn Quốc), đã lên hạng 10.

Về nam, Phạm Quang Huy vươn lên hạng 37 thế giới khi đạt được vị trí hạng 4 bài bắn 25m súng ngắn bắn nhanh ở ASIAD 20 nhưng anh xuống hạng 41 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

MINH CHIẾN