Tấn Sinh bị phạt nguội từ pha phạm lỗi ác ý với Đình Bắc

Tình huống bỏ bóng, phạm lỗi thô bạo với Đình Bắc trong trận Đồng Nai – CAHN ở trận đấu sớm vòng 3 V-League 2026-2027 mới đây, hậu vệ Tấn Sinh đã bị Ban kỷ luật VFF ra thông báo phạt nguội vào sáng 22-9.

Đình Bắc nằm ôm chân sau pha phạm lỗi của Tấn Sinh. Ảnh: CAHN FC

Ban kỷ luật VFF ra án phạt với cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh (CLB Đồng Nai) sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ Đình Bắc (CAHN) ở trận đấu sớm vòng 3 V-League 2026-2027. Theo đó, Tấn Sinh bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp ở các giải đấu do VFF tổ chức.

Mức phạt đình chỉ thi đấu 2 trận được xem là tương đương tấm thẻ đỏ trực tiếp mà trọng tài Lê Vũ Linh tỏ ra khá nương tay, dù ông đứng rất gần tình huống phạm lỗi theo kiểu triệt hạ đối phương như trên.

Trong tình huống đó, ở phút 78, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh liên tiếp đá từ phía sau vào chân trái của Đình Bắc khi tranh chấp bóng ở gần giữa sân cho đến khi cầu thủ này nằm sân. Khi ấy, trọng tài FIFA Lê Vũ Linh chỉ rút thẻ vàng với Huỳnh Tấn Sinh thay vì thẻ đỏ. Pha phạm lỗi của Tấn Sinh lẫn việc xử lý thẻ phạt của trọng tài đã tạo phản ứng từ dư luận sau đó.

Sau khi tổng hợp hồ sơ và "mổ băng" trận đấu, Ban kỷ luật VFF đã không bỏ qua hành vi đá xấu của Huỳnh Tấn Sinh. Phía CLB Đồng Nai cũng đưa ra án kỷ luật nội bộ với Tấn Sinh. Đội bóng miền Đông Nam Bộ phạt cầu thủ của mình 20 triệu đồng và cấm thi đấu 1 trận.

CLB Đồng Nai chưa có điểm nào sau 3 trận toàn thua từ đầu mùa. Ảnh: PVF

Trước đó, CLB Đồng Nai cũng nhanh chóng có biện pháp xử lý trường hợp của Tấn Sinh với quan điểm đề cao tinh thần fair-play, giữ vững kỷ luật nhằm tạo hình ảnh đẹp trên sân cỏ.

Trong thông báo phát đi cùng ngày của CLB Đồng Nai nêu rõ: “Ngay sau khi kết thúc trận đấu, Ban Lãnh đạo CLB đã trực tiếp vào phòng thay đồ, quán triệt toàn đội việc giữ vững kỷ luật, kiểm soát cảm xúc và tuyệt đối không để những phản ứng cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập thể.

Trên cơ sở xem xét các tình huống trong trận đấu, Ban Lãnh đạo CLB đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật nội bộ đối với cầu thủ Văn Sơn và Tấn Sinh, với mức phạt 20 triệu đồng/người. Riêng đối với cầu thủ Tấn Sinh, CLB áp dụng thêm hình thức đình chỉ thi đấu nội bộ 1 trận…”.

QUỐC CƯỜNG