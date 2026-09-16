ASIAD 20: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân thắng thuyết phục Qatar

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự khởi đầu suôn sẻ khi giành chiến thắng đầu tiên tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên tại ASIAD 20. Ảnh: VFV

Trận đấu giữa Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Qatar là cuộc so tài sớm nhất nội dung bóng chuyền nữ nữ (trong nhà) tại ASIAD 20 vào sáng ngày 16-9 (theo giờ Việt Nam).

Không cần tìm sự thăm dò, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đưa ra sân đội hình tối ưu ngay ván đầu để tìm lợi thế về điểm số. Với sự cơ động của chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, các pha phối hợp của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện mạch lạc để ghi điểm hiệu quả.

Trong trận này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung sử dụng 3 mũi tấn công tốt nhất gồm đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, Phạm Quỳnh Hương và Bùi Thị Ánh Thảo.

Trước hàng chắn không quá chắc chắn của đội nữ Qatar, các tay đập Việt Nam chơi thoải mái và ghi điểm chính xác đồng thời áp đảo hoàn toàn đối thủ.

Tại ván thứ nhất, cầu thủ nữ Việt Nam thắng cách biệt 25/3. Ván thứ 2, tỷ số tiếp tục là kết quả 1 chiều với thắng lợi 25/8 cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Ván thứ 3, các tay đập Việt Nam kết thúc với chiến thắng 25/9.

Thắng 3-0 dễ dàng trước Qatar, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự khởi đầu suôn sẻ tại ASIAD 20.

Chủ công Quỳnh Hương đã chơi tốt trong trận đấu. Ảnh: VFV

Mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là vượt qua vòng bảng tại ASIAD 20. Chúng ta nằm ở Bảng D cùng đội Qatar, Hàn Quốc và Hongkong (Trung Quốc).

Môn bóng chuyền nữ (trong nhà) của ASIAD 20 tổ chức từ ngày 16-9 tới 22-9.

MINH CHIẾN