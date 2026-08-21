Chuyên gia so sánh Việt Nam và Thái Lan trước trận chung kết ASEAN Cup 2026

Nhập tịch thêm cầu thủ Brazil, sang Hàn Quốc tập huấn hai tuần và huy động dàn ngôi sao hùng hậu - không có quốc gia nào nghiêm túc với giải đấu này bằng Việt Nam. Đặc biệt, nếu so với Thái Lan thì phải nói rằng cách hai nước nhìn nhận ASEAN Cup hoàn toàn khác nhau.

Theo chuyên gia Thái Lan, Việt Nam xem trọng ASEAN Cup hơn (Ảnh: Minh Hoàng)

Đó là phần mở đầu của trang Jingjung Football (Thật sự bóng đá) do nhà báo thể thao Wisrut Sinpongporn viết. Điều đầu tiên mọi người cần biết là Thai League và V.League mùa giải mới đều khai mạc cùng ngày 4-9-2026. Điều đó có nghĩa ASEAN Cup diễn ra đúng vào giai đoạn “tiền mùa giải” của các CLB.

Thông thường, một đội bóng cần khoảng 45-60 ngày để chuẩn bị trước mùa giải. Mùa này, 4 CLB Thái Lan là Buriram United, Port FC, Ratchaburi và BG Pathum United còn phải tham dự các cúp châu Á, nơi họ sẽ gặp toàn những đối thủ rất mạnh. Vì vậy, quá trình tập huấn và làm quen với chiến thuật là vô cùng quan trọng.

Bởi vậy, các CLB Thai League đương nhiên không muốn nhả người. HLV Anthony Hudson và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phải đi khắp nơi khẩn khoản đề nghị các đội bóng. Nhưng cuối cùng họ chỉ có được 25 cầu thủ, trong khi được phép đăng ký 26 người.

Các CLB chỉ gửi những cầu thủ mà họ cảm thấy “có thể nhả”, không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch chuẩn bị. Chẳng hạn, Buriram không thể cho đi các trụ cột như Theerathon, Sasalak hoặc Supachai. Họ lựa chọn “nhả” Pansa, Narubadin và Chatchai. Cả ba đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, trên 30 tuổi và không còn cần thời gian hòa nhập tại CLB.

Phân tích cụ thể sự khác biệt trong quá trình chuẩn bị giữa Thái Lan và Việt Nam, có thể so sánh như sau:

1. Danh sách triệu tập ban đầu

Thái Lan gọi 24+1 cầu thủ - Patrick Gustavsson có thể tham gia từ vòng bán kết - tổng cộng 25 người. Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik ban đầu gọi 28 cầu thủ Việt Nam, sau đó mới rút xuống còn 26 người trước khi giải đấu bắt đầu. Việt Nam có nguồn cầu thủ sử dụng phong phú hơn rất nhiều.

2. Chất lượng cầu thủ

Thái Lan chỉ có thể sử dụng những cầu thủ mà các CLB đồng ý nhả. Ngược lại, mọi CLB Việt Nam đều sẵn sàng giao cầu thủ cho đội tuyển mà không cần quan tâm đến quá trình chuẩn bị trước mùa giải. Công an Hà Nội có trận play-off Champions League cực kỳ quan trọng nhưng vẫn mạnh dạn nhả tới sáu tuyển thủ quốc gia. Thật khó tin.

Truyền thông Việt Nam gọi đây là “đội hình mạnh nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam”.

Còn với đội tuyển Thái Lan hiện nay, chắc chắn đây không phải “đội hình mạnh nhất lịch sử bóng đá Thái Lan”.

3. Cầu thủ nhập tịch

Việt Nam “chơi rất lớn”. Ngoài Nguyễn Xuân Son đã khoác áo đội tuyển từ hai năm trước, họ vẫn chưa hài lòng và tiếp tục nhập tịch thêm hai cầu thủ Brazil. Đó là Nguyễn Tài Lộc - tiền vệ tấn công cao tới 1,88m và Đỗ Hoàng Hên - tiền vệ tấn công từng ăn tập tại La Masia.

Đội tuyển Thái Lan không có cầu thủ nhập tịch nào. Chúng ta có những cầu thủ mang hai hoặc nhiều dòng máu như Usama, Tom Bier và Patrick, nhưng ít nhất tất cả đều có huyết thống Thái Lan, chứ không phải nhập tịch thẳng cầu thủ Brazil.

4. Các cầu thủ trẻ trong đội hình

Trong số 26 cầu thủ Việt Nam, chỉ có năm người thuộc lứa U23 và gần như tất cả đều là dự bị.

Trong khi đó, đội hình 25 cầu thủ Thái Lan có tới 10 người thuộc lứa U23 và hơn một nửa trong số đó là những nhân tố quan trọng của đội tuyển.

Thái Lan lựa chọn giải đấu này để phát triển các cầu thủ trẻ. Những Yotsakorn, Seksan, Kakana và Teerasak được trao cơ hội cùng chơi trên hàng công; Chaiyapol Otton được thử sức ở vị trí tiền vệ; Waris và Usama được sử dụng ở hai cánh hàng phòng ngự. Trường hợp Chawanwit thậm chí còn là cầu thủ đến từ giải hạng ba, trong khi toàn bộ tuyển thủ Việt Nam đều đang thi đấu tại V.League 1.

5. Thời gian tập trung

Thái Lan triệu tập cầu thủ vào ngày 14-7, trong khi Việt Nam yêu cầu các cầu thủ tập trung ngay từ ngày 23-6. Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn hai tuần, đá ba trận giao hữu với các CLB K.League, rồi trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện. Tổng cộng, các cầu thủ Việt Nam phải ăn ở cùng nhau tới 65 ngày — một khoảng thời gian rất dài.

Không chỉ vậy, HLV Kim Sang-sik còn bổ nhiệm Kim Do-heon, cựu tuyển thủ Hàn Quốc từng thi đấu cho West Bromwich Albion, làm trợ lý nhằm nâng cao cường độ và chất lượng tập luyện. Trong số 10 đội tuyển tham dự, Việt Nam là đội nghiêm túc với mục tiêu vô địch nhất.

6. Những trụ cột không được triệu tập

Việt Nam chỉ thiếu một hoặc hai người, chẳng hạn Đỗ Duy Mạnh chấn thương, hoặc Nguyễn Tiến Linh - vua phá lưới bốn năm trước - không còn được triệu tập vì bị Xuân Son chiếm vị trí. Ngoài ra, về cơ bản đây là đội hình đầy đủ nhất.

Còn Thái Lan thì… danh sách vắng mặt dài như một cái đuôi diều. Nhóm cầu thủ thi đấu ở nước ngoài gồm Nicholas Mickelson, Teerapat Prueangthong, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta và Erawan Garnier. Nhóm trụ cột thi đấu trong nước gồm Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Thanawat Suengchitthawon, Jonathan Khemdee, Peeradol Chamrasamee…

Việt Nam đối xử với ASEAN Cup như một giải đấu trong FIFA Days, một chương trình lớn phải dồn toàn lực. Thái Lan không nhìn nhận như vậy.

HỒ VIỆT (tóm lược)