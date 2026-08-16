Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc 2026: Trọng trách của người thầy

Nhìn trên sân đấu môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang tổ chức tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng), những người dễ khản giọng và căng thẳng nhất là HLV trực tiếp chỉ đạo học trò…

Tay vợt Nguyễn Anh Tú được HLV Vũ Văn Trung điều chỉnh chuyên môn ngay khi gặp khó khăn trong thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

“Tập trung vào”, “thả lỏng thôi, giảm bớt lực, không đánh căng”, “tốt lắm”, “bình tĩnh, kéo sát vào bàn”, “tăng lực lên, nhớ quả trái”…. đó là những lời chỉ đạo mà khán giả cùng giới chuyên môn có mặt trên khán đài tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng) nghe rõ nhất.

Từ ngày 15-8, môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chính thức bước vào giai đoạn nước rút quan trọng nhất tại nội dung đơn nam, đơn nữ. Hai nội dung được giới chuyên môn đánh giá luôn mang lại những cuộc so tài hấp dẫn nhất của thi đấu bóng bàn.

Chính vì vậy, nếu các tay vợt căng mình thi đấu trực tiếp trên bàn bao nhiêu thì những người thầy chỉ đạo phía sau họ cũng áp lực và nhiều trọng trách không kém. “Tập trung vào, không được mất quả phải…”, lời chỉ dẫn của HLV Vũ Văn Trung dành cho tay vợt Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) trong cuộc đấu đơn nam. Những chỉ dẫn đó gần như là sự điều chỉnh, mách nước quan trọng và tức thời và Nguyễn Anh Tú luôn kịp đưa ra những thay đổi để lấy lại cảm giác nếui không thể đạt được những pha giật bóng giành điểm ưng ý. Ở một góc bàn khác, khán giả được thấy 3 HLV kỳ cựu Vũ Mạnh Cường (Công an Nhân dân), Ngô Thu Thủy (Hà Nội) và Nguyễn Mai Thy (TPHCM) không bỏ qua phút nào mà tập trung theo dõi mọi tình huống để chỉ đạo học trò thi đấu nội dung đơn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Từ kinh nghiệm và khả năng đọc tình huống của mình, HLV Vũ Mạnh Cường giúp cô học trò trẻ Hoàng Trà My giữ sự tự tin đưa ra các pha đánh hữu hiệu trong khi HLV Ngô Thu Thủy có nhắc nhở chính xác để Phan Hoàng Tường Giang đạt những tình huống giật bóng giành điểm tối ưu.

HLV Ngô Thu Thủy bình tĩnh chỉ đạo tay vợt Phan Hoàng Tường Giang. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngồi chỉ đạo ngay phía sau tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang, HLV Mai Thy giữ sự bình tĩnh của mình. Vị HLV nhiều kinh nghiệm của bóng bàn nữ TPHCM hiểu rằng, Mỹ Trang là người nắm bắt được tình huống khi thi đấu nhưng nếu để cần một nhắc nhở phù hợp thì HLV Mai Thy vẫn đưa ra cho học trò lời khuyên hiệu quả.

Giới chuyên môn hiểu rằng, những người thầy có mặt chỉ đạo các tay vợt thi đấu thì bản thân họ cũng từng là VĐV trải qua những cung bậc cảm xúc khi tranh tài ở đấu trường Đại hội thể thao toàn quốc. Vì thế, những tiếng hò hét mạnh mẽ từ những người thầy như Trần Tuấn Quỳnh, Vũ Văn Trung, Lê Huy, Phan Huy Hoàng, Nguyễn Văn Ngọc, Đinh Quang Linh, Đoàn Kiến Quốc, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Mạnh Cường… khi học trò giành điểm là một sự khích lệ, mang tới cảm xúc nâng cao tinh thần để VĐV tiếp tục bình tĩnh thi đấu.

Khi đứng trên sân chỉ bảo Nguyễn Duy Phong từng tình huống thi đấu, HLV trẻ Nguyễn Văn Ngọc (Hải Phòng) tập trung chỉ ra phương thức phù hợp nhất để tay vợt trẻ này có được tinh thần hiệu quả từ đó thi đấu giành điểm. HLV Nguyễn Văn Ngọc chia sẻ rằng, bản thân đã trải qua những thời khắc thi đấu quan trọng tại Đại hội thể thao toàn quốc trước đây nên nhìn VĐV của mình trên bàn đấu cũng như thấy bản thân từng cầm vợt tranh tài trước đây.

Thực tế, mỗi người thầy là một tính cách và một phương thức chỉ đạo VĐV thi đấu. Có người thể hiện sự máu lửa ra bên ngoài nhưng cũng có người điềm tĩnh điều chỉnh thận trọng. Trên hết, tất cả họ có chung một điểm là nhiệt huyết chuyên môn và giữ vững trọng trách nỗ lực cùng VĐV giành kết quả tốt nhất.

Trong mỗi điều chỉnh của mình, HLV Vũ Mạnh Cường đều chờ đợi học trò làm tốt nhất về chuyên môn. Ảnh: MINH CHIẾN

Các nội dung đơn nam, đơn nữ môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ khép lại vào chiều ngày 16-8. Năm nay, kết quả thi đấu của giải cũng là chương trình giải vô địch quốc gia báo Nhân Dân lần thứ 44-2026. Tay vợt vô địch nội dung đơn nam, đơn nữ sẽ nhận thưởng 30 triệu đồng/giải.

MINH CHIẾN