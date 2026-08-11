Bế mạc Khóa học Huấn luyện viên thể lực AFC cấp 1B

Chiều 10-8, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3 (TP. Đà Nẵng), Khóa học Huấn luyện viên thể lực AFC cấp 1B đã chính thức khép lại sau 5 ngày học tập và thực hành. Khóa học do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.

Khóa học có sự tham dự của 18 học viên đang công tác tại các CLB, trung tâm bóng đá.

Trong thời gian học, các HLV được trang bị kiến thức về khoa học thể thao, phương pháp huấn luyện thể lực, đồng thời trực tiếp xây dựng giáo án và thực hành trên sân bóng, tại phòng GYM. Các học viên cũng hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết trắc nghiệm 20 câu hỏi và bài kiểm tra thực hành theo yêu cầu của khóa học.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Yasumatsu Mikinobu đánh giá cao công tác tổ chức của VFF và điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3. Ông Yasumatsu Mikinobu đặc biệt ghi nhận tinh thần học tập và nỗ lực của các học viên, đồng thời tin tưởng các học viên sẽ có những đóng góp tích cực vào tương lai của bóng đá Việt Nam.

Về phần mình, giảng viên Kanno Atsushi cho rằng công tác thể lực cần được quan tâm ngay từ bóng đá trẻ, trong đó dinh dưỡng, phát triển cơ bắp, sức mạnh và khả năng phòng ngừa chấn thương là những yếu tố quan trọng. Kinh nghiệm từ Nhật Bản cho thấy việc đầu tư bài bản cho thể chất cầu thủ từ lứa tuổi U13, U14, U15 sẽ tạo nền tảng để các cầu thủ phát triển và thi đấu ở trình độ cao trong tương lai. Ông Kanno Atsushi cũng nhắn nhủ các HLV cần chú trọng sức khỏe và khả năng hồi phục của chính mình để duy trì năng lượng, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Khóa học do hai giảng viên người Nhật Bản là Yasumatsu Mikinobu và Kanno Atsushi đứng lớp.

Đại diện các học viên, HLV Nguyễn Thanh Hải – CLB Thể Công Viettel, lớp phó – cảm ơn Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3 đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và công tác tổ chức, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục có thêm các khóa đào tạo chuyên môn được tổ chức tại đây trong thời gian tới.

Khóa học thể lực AFC cấp 1B là giai đoạn 2, tiếp nối Khóa học thể lực AFC cấp 1A được tổ chức từ ngày 12 đến 16-8-2025 tại Bà Rịa, TPHCM. Ngay sau khóa học 1B, Khóa học Huấn luyện viên thể lực AFC cấp 2B sẽ tiếp tục được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 12 đến 18-8-2026.

LÊ ANH