Bóng bàn nam, nữ TPHCM vào tứ kết nội dung đồng đội Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Hai đội bóng bàn nam, nữ của Thể thao TPHCM góp mặt bán kết nội dung đồng đội trong chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang của đội bóng bàn nữ TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình thi đấu của giải sẽ trở lại vào ngày 12-8 tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng). Sau khi khép lại các trận vòng bảng nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, Ban tổ chức đã xác định được các cặp đấu tại tứ kết.

Các đội bóng bàn nam, nữ của TPHCM đều lọt vào tứ kết. Theo đó tại nội dung đồng đội nam, đội TPHCM sẽ gặp Công an Nhân dân ở tứ kết. Các trận tứ kết còn lại gồm Hà Nội – Thanh Hóa, Khánh Hòa – Quân đội, Đồng Nai – Hải Phòng.

Ở nội dung đồng đội nữ, đội TPHCM sẽ thi đấu với Hải Phòng trong tứ kết. Ngoài cặp đấu này, tứ kết đơn nữ còn có các cuộc đấu Hà Nội – Lâm Đồng, Quân đội – Tây Ninh, Đồng Nai – Công an Nhân dân.

Theo kế hoạch, sau vòng tứ kết, các trận bán kết của nội dung sẽ diễn ra trong chiều ngày 12-8. Tiếp đó vào tối ngày 12-8, chung kết đồng đội nam và đồng đội nữ được tổ chức.

Cách đây 4 năm, các đội nam, nữ Hà Nội đã giành HCV nội dung đồng đội môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022.

Năm nay, tổng thưởng giải đấu là gần 500 triệu đồng. Trong đó, các chức vô địch nội dung đồng đội sẽ có thưởng 50 triệu đồng/giải còn vô địch đơn nam, đơn nữ có thưởng 30 triệu đồng/giải. Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 15 đơn vị đăng ký thi đấu.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, đội TPHCM đăng ký danh sách thi đấu 10 tay vợt gồm Khâu Vũ Ngọc Lân, Nguyễn Xuân Bách, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Bình Trụ, Hồ Phước Gia Bảo, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Bạch Thanh Thư, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Lê Bảo Trân và Nguyễn Như Quỳnh.

MINH CHIẾN