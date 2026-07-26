Thể lực và phòng thủ bước 1: Điểm yếu cố hữu cần hoàn thiện của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tự tin hướng tới trận chung kết trước đội nam Thái Lan. Ảnh: SAVA

Chiến thắng tại bán kết của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trước đối thủ Indonesia bằng kết quả 3-1 đã giúp thầy trò chuyên gia Federico Rampazzo lên tinh thần rất cao. Chúng ta đang tự tin bước vào tranh tài trận chung kết giải đấu năm nay. Dù trong những sự khởi đầu gặp nhiều khó khăn trước đó, không ý kiến từ giới chuyên môn tin rằng cầu thủ nam Việt Nam có thể vào chung kết giải SEA V.Cup 2026.

Thực tế dù lạc quan và lên tinh thần rất cao với chiến thắng tại bán kết trước Indonesia, chúng ta vẫn sòng phẳng nhìn thấy rằng sự vận hành của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam còn cần thêm điều chỉnh. Đặc biệt, vấn đề thể lực và khả năng phòng thủ bước 1 là 2 điểm khó mà Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã và đang giải quyết qua từng chu kỳ tập huấn nhiều năm gần đây.

Giải SEA V.Cup 2026 mang tính chất mở và là nơi các cầu thủ tại Đông Nam Á thi đấu với tinh thần thoải mái, không bị áp lực. Tính chất tranh tài của giải khác hoàn toàn với SEA Games. Dù giới chuyên môn đang xem giải SEA V.Cup là cách thi đấu vô địch Đông Nam Á.

Xuyên suốt 2 chặng đấu của SEA V.Cup 2026 (tính tới trước trận chung kết chặng thứ 2), đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thi đấu 4 trận (thắng 1, thua 3) tại vòng thứ nhất và 3 trận (thắng 2, thua 1) tại chặng thứ 2. Ở chặng thứ nhất, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã trực tiếp đối đầu với các đối thủ Thái Lan, Indonesia nhưng chúng ta lại thường hụt hơi khi vào thời điểm quyết định nên thua đáng tiếc.

Trong chặng thứ 2, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu tốt ở 2 ván khởi đầu trước Thái Lan trong trận đọ sức vòng bảng. Thế nhưng, thể lực đi xuống khiến các học trò của chuyên gia Federico Rampazzo thua 2-3 chung cuộc.

Trở lại nửa năm trước, cầu thủ Việt Nam đã gặp vấn đề tương tự khi thi đấu trực tiếp trước Indonesia, Thái Lan và Philippines tại SEA Games 33-2025. Nếu các tay đập giữ được sự sung mãn thể lực và thi đấu hiệu quả nhất trong thời điểm trên, chắc chắn chúng ta có thể chạm tay vào 1 kết quả huy chương thay vì hạng 4 chung cuộc.

Nói ra thực tế đó để thấy rằng, cầu thủ nam Việt Nam sở hữu không thiếu những nhân tố có thể thi đấu ngang ngửa các đối thủ Thái Lan, Indonesia nhưng yếu tố thể lực là vấn đề then chốt. Đến với SEA V.Cup 2026, HLV Federico Rampazzo lựa chọn nhóm chủ công gồm Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Dương Văn Tiên, Trần Anh Tú, Tăng Ngọc Hiếu để hoàn thiện khả năng phòng thủ bước 1. Dù vậy, trong từng tình huống cụ thể, HLV Federico Rampazzo vẫn phải đưa ra sự điều chỉnh để có sự chắc chắn nhất.

Khả năng phòng thủ bước 1 của cầu thủ Việt Nam vẫn đang được nỗ lực cải thiện. Ảnh: SAVA

Tinh thần là điều mà đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang thể hiện được sự mạnh mẽ nhất. Điều đó giúp các tay đập chơi thăng hoa, vượt qua đội nam Indonesia tại bán kết.

Ông Federico Rampazzo đến Việt Nam để xây dựng chuyên môn cho mục tiêu dài hơi là giúp đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trở lại các đội nhóm đầu tại SEA Games 34-2027. 2 chặng đấu của SEA V.Cup 2026 là sự khởi đầu và là những cuộc thử nghiệm của chuyên gia Federico Rampazzo. Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam còn hành trình chinh phục ASIAD 20. Trước hết, nếu thầy trò chuyên gia Federico Rampazzo lên ngôi vô địch chặng thứ 2 giải SEA V.Cup 2026, họ có cơ hội trở lại sân chơi AVC Cup 2027. Đây là mục tiêu chuyên môn có giá trị của các cầu thủ nam Việt Nam.

MINH CHIẾN