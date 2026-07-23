Bóng chuyền nữ Việt Nam chung bảng với Hàn Quốc tại ASIAD 20

Các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam của nội dung trong nhà tại ASIAD 20 đã xác định được đối thủ của mình.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã biết được đối thủ tại ASIAD 20. Ảnh: AVC

Ngày 23-7, Ba tổ chức chủ nhà Nhật Bản của ASIAD 20 đã tổ chức bốc thăm chuyên môn các nội dung thi đấu môn bóng chuyền. Trong đó, bóng chuyền trong nhà được chú ý nhất.

14 đội bóng đăng ký tham dự nội dung bóng chuyền nữ trong nhà tại ASIAD 20. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở Bảng D cùng các đội Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc) và Qatar. Đây là lần tiếp theo, chúng ta gặp lại đội tuyển nữ Hàn Quốc. Trong lần gần nhất thi đấu tại AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua trận trước Hàn Quốc.

Theo bốc thăm, Bảng A của ASIAD 20 có Nhật Bản (chủ nhà), Indonesia, Nepal. Bảng B gồm Trung Quốc (đương kim vô địch), Kazakhstan, Philippines. Bảng C gồm Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Mông Cổ. Bảng D gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Qatar.

Trong khi đó, nội dung bóng chuyền nam trong nhà có 16 đội, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nằm ở Bảng C gồm Qatar, Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc). Bảng A có các đội Nhật Bản (chủ nhà), Pakistan, Kazakhstan, Uzbeksitan. Bảng B gồm Iran, Indonesia, Thái Lan, Kyrgyzstan. Bảng D gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Philippines.

Nội dung bóng chuyền nữ (trong nhà) sẽ thi đấu đầu tiên ở môn bóng chuyền ASIAD 20. Các cầu thủ nữ sẽ tranh tài vòng bảng từ ngày 16-9. Bóng chuyền nữ kết thúc vào ngày 22-9. Trận chung kết nội dung nữ được tổ chức ngày 22-9. Tiếp sau đó, nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) sẽ được diễn ra từ ngày 27-9 tới 3-10. Trận chung kết nội dung này tổ chức ngày 3-10.

Trong khi đó, các trận đấu của nội dung bóng chuyền bãi biển ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 20-9 tới 3-10.

Môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 20 được tổ chức tại khu nhà thi đấu Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium và Park Arena Komaki tại Nagoya (Nhật Bản). Trong đó, khu Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium cách 50km di chuyển từ Làng VĐV của Đại hội còn Park Arena Komaki cách 30km di chuyển từ Làng VĐV.

Thể thao Việt Nam xây dựng kế hoạch tham dự đủ 4 nội dung môn bóng chuyền của ASIAD 20 gồm bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) và bóng chuyền nam, nữ bãi biển.

Kết thúc ASIAD 19 tổ chức năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), đội nam Iran và nữ Trung Quốc vô địch nội dung trong nhà. Với nội dung bãi biển, đội nam Qatar và nữ Trung Quốc đã vô địch.

Trong quy định của Ban tổ chức môn bóng chuyền ASIAD 20, mỗi đội nam, nữ thi đấu nội dung trong nhà chỉ được đăng ký tối đa 12 cầu thủ chính thức.

MINH CHIẾN