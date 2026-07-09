Vận động viên không đủ thời gian tập trung đội tuyển nữ Việt Nam do phải đấu giải quốc gia

Bất cập đang hiện hữu ở quá trình tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này là nhiều gương mặt sẽ phải tạm gác thời gian tập huấn để thi đấu giải trẻ quốc gia 2026.

Một số gương mặt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có đủ thời gian tập huấn do vướng lịch thi đấu thời gian tới. Ảnh: MINH CHIẾN

“Chúng tôi cũng thấy tiếc cho một số cầu thủ trẻ đã được tập huấn bổ sung vào đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ không đủ thời gian tập luyện chuyên môn bởi họ phải tham dự giải vô địch trẻ câu lạc bộ sắp tới. Tiếp sau đó, cầu thủ dự kiến cũng sẽ thi đấu giải vô địch trẻ quốc gia”, trao đổi từ đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập huấn ở Bắc Ninh thời điểm này.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Sắp tới, giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 sẽ tranh tài tại Ninh Bình từ ngày 17-7 tới 28-7. Sau đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam tiếp tục tổ chức giải vô địch trẻ quốc gia từ ngày 8-8 tới 23-8 tại Hà Tĩnh. Giải vô địch U23 quốc gia 2026 sẽ tổ chức từ ngày 5-9 tới 19-9.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam buộc phải cho phép một số cầu thủ về đơn vị chủ quản thi đấu theo đề xuất.

Vừa qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bổ sung thêm 14 gương mặt tập huấn từ ngày 29-6. Trong danh sách, Ban huấn luyện trao cơ hội lên đội tuyển cho nhiều cầu thủ trẻ như Ánh Thảo, Thùy Linh, Quỳnh Hương, Khánh Huyền, Bảo Ngọc, Thảo Nguyên…

Tuy nhiên, không ít gương mặt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải trở lại đơn vị chủ quản tham dự giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026. Theo quy định, đội bóng được quyền đề xuất gọi cầu thủ của mình tham dự giải đấu dù VĐV đang trong thời gian tập trung làm nhiệm vụ quốc gia.

Hàng năm, trước khi ban hành lịch thi đấu chuyên môn, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đều phải xem xét kỹ thời gian các giải đấu và kế hoạch tập huấn của các đội tuyển bóng chuyền quốc gia nhằm tránh chồng chéo. Nhưng ở năm nay, lịch thi đấu các giải trẻ đã thành 1 trở ngại khiến những cầu thủ đã được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bỏ dở tập huấn để làm nhiệm vụ cho đơn vị chủ quản.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam từng gặp khó tại quá trình tập huấn vì không có đủ lực lượng VĐV ngay từ khi bắt đầu tập trung Đội bóng được tập huấn từ ngày 8- 4 nhưng trong giai đoạn tập luyện, nhiều cầu thủ nữ U18 còn thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 rồi Cúp Hùng Vương, Cúp VTV9-Bình Điền 2026, và vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2026. Do đó, phải tới ngày 30-5 Ban huấn luyện mới có đủ 20 cầu thủ tập luyện theo danh sách quyết định vì đó là thời điểm vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2026 kết thúc. Lực lượng cầu thủ trẻ U18 Việt Nam mới toàn tâm hội quân để làm nhiệm vụ quốc gia.

Gương mặt trẻ Quỳnh Hương sẽ tham dự giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026 tới đây. Ảnh: AVC

Trong mọi thời điểm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn được người hâm mộ kỳ vọng giành thành tích khi thi đấu giải quốc tế.

Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị và lực lượng phải đầy đủ thì giáo án chuyên môn mới hiệu quả. Bất cập ở việc cầu thủ không đủ thời gian tập huấn do vướng lịch thi đấu vẫn chưa thể chờ nhà quản lý sớm giải quyết. Ở đây, phía thiệt thòi chính sẽ là cầu thủ do họ lỡ thời điểm tập huấn làm nhiệm vụ quốc gia nên rất khó để Ban huấn luyện tin tưởng vào phong độ.Ngược lại, cầu thủ cũng không thể không tuân thủ nhiệm vụ của đội bóng chủ quản dù biết lịch thi đấu vào đúng giai đoạn tập huấn.

Theo tìm hiểu của SGGP, 6 cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trở lại đơn vị chủ quản tham dự giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026. Trong đó có một số gương mặt như Phạm Quỳnh Hương, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Võ Thị Thảo Nguyên, Lại Thị Khánh Huyền…

MINH CHIẾN