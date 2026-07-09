HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Cơ hội tham dự ASIAD 20 được chia đều cho các cầu thủ

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang tích cực chuẩn bị chuyên môn để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ quốc tế nhằm hướng đến thi đấu ASIAD 20 và ông đã có những trao đổi cùng SGGP.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn tập trung làm tốt nhất chuyên môn cho các cầu thủ trong năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phóng viên: - Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã rút ra được điều gì từ giải AVC Cup 2026 thưa ông?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Đầu tiên chúng ta phải nói về sự chuẩn bị của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối với AVC Cup 2026. Chúng ta chưa đủ thời gian do tập huấn thời gian ngắn rồi lên đường đi thi đấu.

Chúng tôi cũng chưa gọi được những VĐV tốt nhất trong giai đoạn chuẩn bị AVC Cup 2026. Với Ban huấn luyện, kết quả tại AVC Cup 2026 phản ánh đúng phong độ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại. Chúng ta đã chơi xuất thần để chiến thắng 3-0 trước đội Kazakhstan trong cuộc tranh hạng 3.

Từ giải AVC Cup 2026, chúng ta thấy thêm về nhiều đối thủ như Kazakhstan, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia.

Từ những kết quả không tốt trong các năm trước, bóng chuyền Indonesia đã bắt đầu đầu tư vào thế hệ trẻ. Năm nay, chúng tôi đánh giá đội Indonesia có nhiều gương mặt mới và họ xây dựng lối chơi tập thể tốt, theo định hướng được xây dựng theo sự chuẩn bị của HLV Thái Lan. Lối chơi của cầu thủ Indonesia rất nhanh nhẹn.

Đội Hàn Quốc cũng thay đổi. Đội hình của bạn chỉ còn ít cầu thủ từng thi đấu những giải quốc tế trước đây. Bây giờ đội Hàn Quốc gồm nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Ngoài ra, một đối thủ có thể gây khó khăn cho chúng ta tại những giải đấu trong tương lai sẽ là đội Đài Bắc Trung Hoa. Sự chuẩn bị của bóng chuyền nữ Đài Bắc Trung Hoa rất bài bản. Nhiều cầu thủ chủ chốt của họ được đầu tư dài hơi, có cầu thủ quan trọng tập huấn ở châu Âu.

Từ những sự nhìn nhận đó thì chúng tôi thấy bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức trong thời gian tới. Việc giữ được những kết quả tại các giải quốc tế như những năm trước sẽ là điều không dễ dàng.

Phóng viên: - Theo ông, sự cần thiết phải thay đổi lúc này sẽ là gì?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Lứa cầu thủ chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, 70% trong số đó, đã đến độ chững về chuyên môn. Trong đó, nhiều cầu thủ bắt đầu định hướng việc lập gia đình.

Do đó tôi thấy rằng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ phải hướng tới đầu tư thêm vào lực lượng cầu thủ trẻ, xây dựng lực lượng kế cận nối tiếp trong tương lai gần. Tôi đánh giá, quan trọng nhất vẫn là sự đầu tư và cách làm bởi bóng chuyền nữ Việt Nam có lực lượng con người chứ không phải khôn có.

Phóng viên: - Đội tuyển đang có 28 cầu thủ, tới ASIAD 20 thì Ban huấn luyện sẽ cần bổ sung thêm những yếu tố gì cho chuyên môn?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Lúc này, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã đăng ký thẻ VĐV cho các gương mặt được tập huấn. Tuy nhiên, việc chọn 12 cầu thủ dự ASIAD 20 còn nhiều thời gian phía trước.

Mỗi đội tham dự ASIAD 20 chỉ được đăng ký 12 cầu thủ. Thế nên, sự cạnh tranh trong đội tuyển quốc gia sẽ rất quyết liệt. Hiện tại chúng tôi mới thấy được khoảng 5, 6 cầu thủ đủ khả năng góp mặt ASIAD 20. Điều này cũng thấy rằng, cơ hội tham dự ASIAD 20 được mở cho tất cả tuyển thủ.

Qua các giải quốc tế sắp diễn ra, từng cầu thủ sẽ phải thể hiện phong độ tốt nhất để họ tự quyết định tấm vé ASIAD 20 cho mình. Tôi thấy tiếc cho một số gương mặt trẻ do vướng nhiều giải đấu trong nước. Việc tập luyện để thể hiện phong độ trên đội tuyển quốc gia họ sẽ không được nhiều. Với thời gian ít, cầu thủ sẽ khó đáp ứng được yêu cầu. Chúng tôi có bổ sung thêm 14 cầu thủ cho danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với có nhiều cầu thủ trẻ nhưng họ thi đấu liên tục trong các giải trẻ vô hình dẫn tới sẽ bị quá tải.

MINH CHIẾN (thực hiện)