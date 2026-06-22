Cầu thủ Cape Verde bật khóc, viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026

Sau cơn địa chấn bằng trận hòa trước ứng viên vô địch Tây Ban Nha ở trận ra mắt đấu trường World Cup, Cape Verde tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất sắc cầm chân Uruguay 2-2 thuộc lượt trận thứ 2 bảng H.

Bị đánh giá thấp hơn so với đại diện Nam Mỹ ở trận đấu diễn ra vào sáng 22-6 (giờ Việt Nam), nhưng Cape Verde một lần nữa cho thấy họ không đến World Cup chỉ để góp mặt. Đại diện đến từ châu Phi nhập cuộc đầy tự tin và tạo nên khoảnh khắc lịch sử ở phút 21. Từ một tình huống đá phạt cách khung thành gần 30 mét, Kevin Pina khiến tất cả bất ngờ khi quyết định sút thẳng, bóng đi với quỹ đạo hiểm hóc, thủ môn kỳ cựu Fernando Muslera dù bay người hết cỡ vẫn thể cứu thua.

Không chỉ mở tỷ số trận đấu, đây còn là bàn thắng đầu tiên của Cape Verde trong lịch sử tham dự World Cup. Kevin Pina đã không giấu được xúc động, anh bật khóc trong vòng tay ăn mừng của đồng đội.

Kevin Pina ăn mừng đầy cảm xúc khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Cape Verde tại World Cup. ẢNH: VTV

Bị dội gáo nước lạnh, Uruguay lập tức đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Sức ép liên tục được tạo ra trước khung thành Cape Verde nhưng phải đến phút 44, đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa mới tìm được điều mình cần. Sau pha đánh đầu đưa bóng dội cột dọc của Rodrigo Bentancur, Maxi Araujo xuất hiện đúng lúc để đánh đầu bồi, quân bình tỷ số 1-1.

Hai phút sau, Uruguay có bàn ngược dòng dẫn 2-1. Từ pha phối hợp bên cánh trái, Araujo kiến tạo thuận lợi để Agustin Canobbio băng vào đệm bóng cận thành trước khi hiệp 1 khép lại.

Tưởng như bàn thắng liên tiếp cuối hiệp đầu sẽ giúp Uruguay kiểm soát hoàn toàn trận đấu, nhưng Cape Verde tiếp tục chứng minh bản lĩnh đáng kinh ngạc. Hậu vệ Mathias Olivera mắc sai lầm nghiêm trọng ở phút 61, từ đó Helio Varela cướp bóng rồi vượt qua Muslera, san bằng tỷ số 2-2 trong sự vỡ òa của Cape Verde.

Uruguay nhanh chóng thể hiện đẳng cấp của mình vào cuối hiệp 1. ẢNH: VTV

Những phút tiếp theo chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía Uruguay. Phút 68, đại diện Nam Mỹ đưa được bóng vào lưới lần thứ 3 nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi việt vị. Trong khoảng thời gian còn lại, Federico Valverde liên tục tung ra những cú sút xa nguy hiểm, trong khi Bentancur nhiều lần uy hiếp bằng các pha không chiến.

Người hâm mộ Cape Verde ăn mừng trên khán đài. ẢNH: VTV

Tuy nhiên, hàng phòng ngự Cape Verde đã chơi đầy quả cảm, liên tiếp hóa giải những cơ hội ngon ăn để bảo toàn kết quả hòa 2-2 đến hết trận.

Với kết quả này, cục diện bảng H vẫn hoàn toàn rộng mở sau hai lượt trận. Tây Ban Nha tạm dẫn đầu với 4 điểm. Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm nhưng đại diện Nam Mỹ xếp trên nhờ chỉ số phụ. Saudi Arabia đứng cuối bảng với 1 điểm song vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Cape Verde ở lượt đấu cuối cùng.

HỮU THÀNH