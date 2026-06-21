Hai ngôi sao “hậu cần” góp công lớn vào chiến thắng của Nhật Bản

Bộ đôi trung vệ Maya Yoshida và tiền đạo Takumi Minamino vẫn đồng hành cùng đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2026, nhưng không phải trên cương vị cầu thủ mà trong vai trò hỗ trợ chuyên môn và hậu cần phía sau hậu trường.

Maya Yoshida cùng đàn em Yukinari Sugawara. ẢNH: YOSHIDA

Lão tướng Maya Yoshida ở tuổi 38 đã chia tay đội tuyển quốc gia chỉ 2 tuần trước khi Nhật Bản bước vào hành trình tại World Cup 2026. Trong khi đó, Takumi Minamino không kịp bình phục chấn thương đứt dây chằng gặp phải từ tháng 12-2025. Sự vắng mặt của Minamino trong đội hình thi đấu khiến HLV Hajime Moriyasu không khỏi tiếc nuối. Tại World Cup 2022, Yoshida và Minamino là kép chính trên hành trình cùng thầy trò HLV Moriyasu lọt vào vòng 1/8.

Dù vậy, cả Minamino lẫn đàn anh Yoshida vẫn sát cánh cùng “Samurai Xanh” tại World Cup 2026. Cụ thể, hai cựu tuyển thủ đảm nhận vai trò hỗ trợ chuyên môn cho ban huấn luyện. Yoshida và Minamino thường có mặt từ sớm trong các buổi tập để hỗ trợ các trợ lý, đồng thời chuẩn bị những tài liệu theo yêu cầu của HLV Moriyasu. Thậm chí, Yoshida còn xỏ giày làm “quân xanh” cho các đồng đội trong một số buổi tập.

Bên cạnh đó, hai ngôi sao của bóng đá Nhật Bản còn đóng vai trò truyền đạt kinh nghiệm, động viên và tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ.

Lão tướng Yoshida hào hứng chia sẻ bức ảnh cùng Minamino trên trang cá nhân. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo hậu vệ Yuto Nagatomo, Yoshida và Minamino thậm chí còn đảm nhận những công việc của một “kitman” (nhân viên hậu cần), từ thu gom bóng, chuẩn bị trang phục thi đấu, sắp xếp dụng cụ tập luyện đến dọn dẹp phòng thay đồ. Nagatomo cho rằng hình ảnh này thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ của tuyển Nhật Bản tại World Cup 2026, đồng thời tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của Yoshida và Minamino dành cho đội bóng xứ Phù Tang.

Ngoài ra, đây cũng được xem là cơ hội để cả hai “học việc”, hướng tới những vai trò quản lý hoặc huấn luyện sau khi chính thức giải nghệ. Yoshida viết trên trang cá nhân: “Vinh dự khi được trở thành một phần của đội tuyển Nhật Bản”.

Với sự hỗ trợ âm thầm từ Yoshida và Minamino, tuyển Nhật Bản đã vượt qua Tunisia với tỷ số thuyết phục 4-0 vào sáng 21-6 (giờ Việt Nam). Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Moriyasu tại World Cup 2026 và càng trở nên ý nghĩa khi diễn ra ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các kỳ World Cup.

Sau hai lượt trận, Nhật Bản có cùng 4 điểm với đội đầu bảng Hà Lan nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. Thụy Điển đứng thứ ba với 3 điểm, trong khi Tunisia trở thành đội đầu tiên bị loại sau hai thất bại liên tiếp.

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HỮU THÀNH