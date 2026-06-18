Roberto Martinez lý giải vì sao không thay Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo đã được sử dụng trọn 90 phút trong trận đấu Bồ Đào Nha gây ra thất vọng lớn lao khi bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 ở lượt trận vòng 1 của bảng K - FIFA World Cup 2026, bất chấp anh chơi rất mờ nhạt trên sân. HLV Roberto Martinez đã đưa ra lý giải của mình.

Vẻ mặt thất vọng của Ronaldo

Chỉ tung ra 3 cú dứt điểm (đều không trúng khung thành) trong số 5 lần chạm bóng trong vòng cấm địa, thực hiện 19/21 lần chuyền bóng thành công (tất cả đều là các đường chuyền ngắn không mang tính chiến thuật cao”, Ronaldo chỉ được chấm 6,4 điểm, thấp thứ 4 trong số các cầu thủ đá chính của tuyển Bồ Đào Nha.

Nhưng anh lại được ưu ái giữ lại trên sân đến khi trọng tài thổi còi kết trận. Điều này đã thổi bùng sự tranh cãi. Đồng ý là ông Martinez đã sử dụng sai vị trí cho cặp tiền vệ hàng đầu của đấu trường UEFA Champions League: Vitinha và Joao Neves, nhưng chỗ của CR7 cũng chính là một vấn đề lớn lao cần phải đưa ra thay đổi.

HLV 52 tuổi người Tây Ban Nha lý giải quyết định “bảo thủ” của mình, giữ cầu thủ 41 tuổi ở trên sân suốt 90 phút thi đấu: “Ở trong một trận đấu giống như ngày hôm nay, thì khi việc xâm nhập vòng cấm địa rất là khó khăn, thế nên việc tận dụng những phẩm chất (ghi bàn và di chuyển) của Cristiano là cực kỳ quan trọng!”.

“Không có lý do gì để thay thế cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá trong một trận đấu mà chúng ta cần bàn thắng. Kinh nghiệm của anh ấy trong vòng cấm địa là rất quan trọng, cũng như cách anh ấy thu hút các hậu vệ đối phương. Mỗi cầu thủ đều có vai trò, khi chúng ta nghĩ đến bàn thắng, chúng ta cần Cristiano trên sân”.

“Chúng tôi không nhìn vào tuổi tác của Cristiano, chúng tôi nhìn vào những gì anh ấy có thể cống hiến trên sân đấu”, HLV Martinez chia sẻ, dù người ta vẫn chưa thể nhìn thấy các cống hiến cụ thể của anh là gì, ngoại trừ lần đập nhả 1 chạm nhịp nhàng với Pedro Neto vào đầu trận đấu và lần tranh vị trí dứt điểm của Bruno Fernandes.

Nhà cầm quân từng dẫn dắt tuyển Bỉ (và khiến đất nước này “hoang phí” lứa Thế hệ Vàng của những Eden Hazard...) cũng có đưa ra nhận định về trận hòa gây thất vọng lớn lao: “Chúng tôi khởi đầu trận đấu rất tốt. Nhưng sau bàn thắng, chúng tôi bắt đầu ít xâm nhập vòng cấm, giữ bóng nhiều hơn, nhưng không tiến vào khu vực cuối sân”.

“Điều này cho phép Đội tuyển CHDC Congo tái tập hợp lại. Để rồi, họ ghi được bàn thắng gỡ hòa từ một tình huống cố định ngay trước giờ nghỉ giải lao (phút thứ 45+5), và giờ đây thì chúng tôi đã biết rằng, đội bóng châu Phi này rất giỏi trong những tình huống như vậy”, HLV Martinez nhận xét về việc học trò ông đánh mất lợi thế.

“Bàn thắng của CHDC Congo đến vào thời điểm khó khăn nhất, nhưng toàn đội đã phản ứng tốt. Chúng tôi không thích kết quả trận đấu, nhưng tôi thích cách cầu thủ chiến đấu, cố gắng tạo ra sự khác biệt cho đến giây phút cuối cùng. Trận đấu cho thấy không có trận đấu dễ dàng nào ở World Cup. Cần bình tĩnh phân tích, tự phê bình và cải thiện”.

“Về người đá cặp với Ronaldo trên hàng công, bất kỳ quyết định nào cũng là chỉ một sự lựa chọn. Chúng tôi sẽ đánh giá trận đấu. Chúng tôi có Bernardo Silva và Bruno Fernandes, các cầu thủ giỏi nhất thế giới. Chúng tôi có một đội hình mạnh, chúng tôi cần tất cả mọi người, và chúng tôi sẽ xem xét các lựa chọn khác nhau”.

“Đây là World Cup, có rất nhiều cảm xúc ở đây. Chúng tôi sẽ thi đấu với những đội bóng xem đối đầu với Bồ Đào Nha là một trong những trận đấu quan trọng nhất giải. CHDC Congo đã thắng nhiều pha tranh chấp; điều đó là bình thường. Chúng tôi chưa thua: Có 1 điểm và còn 2 trận. Bóng đá là trò chơi của sai lầm, nhưng tinh thần các cầu thủ thật đáng khen ngợi”.

“Cristiano đi thẳng vào phòng thay đồ sau tiếng còi mãn trận? Đây là trận đầu tiên tại World Cup, và chúng tôi vẫn đang làm quen với các thủ tục sau trận đấu. Có rất nhiều cuộc phỏng vấn ở đây, và các cầu thủ không phải lúc nào cũng hiểu ngay liệu họ nên ở lại, đi vào phòng thay đồ hay quay lại. Chúng tôi sẽ khắc phục điều đó”.

Đ.Hg.