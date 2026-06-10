Bóng đá trong nước

U19 Việt Nam lỡ tấm vé vào bán kết giải Đông Nam Á 2026

SGGPO

Dẫn trước 2 bàn ở hiệp đầu, nhưng U19 Australia đã bất ngờ bị U19 Campuchia gỡ hòa 2-2 chung cuộc. Kết quả vừa đủ để giúp U19 Campuchia giành vé cuối cùng vào bán kết cũng như loại thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.

Kết quả hòa 2-2 đã giúp U19 Campuchia theo chân U19 Australia vào bán kết. Ảnh: Aseanfootball
Kết quả hòa 2-2 đã giúp U19 Campuchia theo chân U19 Australia vào bán kết. Ảnh: Aseanfootball

Việc bảng B kết thúc với kết quả U19 Malaysia bị loại đã đem lại niềm vui cho các cầu thủ Việt Nam khi ở trận còn lại, U19 Campuchia được nhận định khó gây bất ngờ trước Australia mạnh hơn hẳn.

Ở cuộc so tài vào tối 9-6 ở trận cuối bảng C, Australia nhanh chóng tạo cách biệt 2-0 chỉ trong hiệp đầu. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng ở hiệp còn lại khi những nỗ lực của đội Campuchia đã đem lại kết quả hòa 2-2 chung cuộc. Trong đó, bàn gỡ 2-2 đến từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Australia vào phút 83.

Kết quả đã giúp đội U19 Campuchia đạt 4 điểm để hơn U19 Malaysia và U19 Việt Nam 1 điểm, giành vé vào bán kết. Hai cặp đấu ở vòng bán kết vào ngày 11-6 cũng được xác định gồm: U19 Thái Lan – U19 Campuchia và U19 Indonesia – U19 Australia.

Sau giải khu vực này, U19 Việt Nam hy vọng sẽ có được lực lượng mạnh nhất để tham dự vòng loại U20 châu Á từ ngày 31-8 đến 6-9. Tại giải này, U19 Việt Nam sẽ chung bảng với các đối thủ U19 CHDCND Triều Tiên, U19 Iran và U19 Palestine.

LÊ ANH

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