Futsal Thái Sơn Nam TPHCM săn tìm tài năng từ hơn 2.600 thí sinh

Sáng 7-6, chương trình tuyển chọn tài năng trẻ của CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM đã chính thức diễn ra tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), mở đầu “mùa vàng” tìm kiếm những gương mặt triển vọng nhằm đào tạo trở thành cầu thủ futsal chuyên nghiệp trong tương lai.

Hơn 2.600 thí sinh đăng ký tuyển sinh vào CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM năm 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Theo ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Giám đốc Điều hành CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM, riêng đợt tuyển chọn tại Buôn Ma Thuột đã thu hút tới 620 thí sinh đăng ký tham gia. Sau quá trình kiểm tra chuyên môn, CLB dự kiến chỉ lựa chọn khoảng 10 học viên xuất sắc nhất để ký hợp đồng đào tạo.

Trong khi đó, điểm tuyển chọn tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) dự kiến diễn ra ngày 14-6 đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các phụ huynh và học sinh. Đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 2.000 em đăng ký tham gia và CLB dự kiến tuyển khoảng 20 học viên.

“Các em vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên chưa ký hợp đồng ngay mà sẽ trải qua một tuần tập thử, sinh hoạt và thích nghi với môi trường đào tạo chuyên nghiệp tại CLB. Sau giai đoạn đánh giá này, ban huấn luyện mới quyết định những gương mặt chính thức được giữ lại”, ông Nguyễn Bảo Trung cho biết.

Theo đại diện Thái Sơn Nam TPHCM, các ứng viên tham gia tuyển chọn năm nay thuộc lứa tuổi sinh từ ngày 1-1-2011 đến 31-12-2012. Ngoài kỹ thuật cá nhân, tư duy chơi bóng và tinh thần tập luyện, yếu tố thể hình cũng được ban tuyển trạch đặc biệt quan tâm.

Đánh giá sơ bộ về chất lượng thí sinh tại Đắk Lắk, ông Nguyễn Bảo Trung cho biết nhiều em gây ấn tượng với nền tảng kỹ thuật tốt, sự tự tin trong thi đấu cũng như chiều cao nổi bật so với mặt bằng chung. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy phong trào futsal trẻ đang phát triển mạnh tại khu vực Tây Nguyên.

Hơn 10 năm đã qua, Thái Sơn Nam TPHCM được xem là “cái nôi” đào tạo futsal hàng đầu Việt Nam, đóng góp nhiều tuyển thủ Việt Nam cho các kỳ World Cup, châu Á, Đông Nam Á hay SEA Games. Chính vì vậy, đợt tuyển sinh lần này không chỉ nhằm bổ sung lực lượng cho CLB mà còn hướng đến mục tiêu dài hạn là xây dựng thế hệ kế cận cho futsal Việt Nam.

Thậm chí, đích thân các ngôi sao futsal nước nhà như Phạm Đức Hòa, Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát… sẽ trực tiếp đến buổi tuyển sinh để động viên và truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ duy trì ước mơ, cố gắng tiếp nối thế hệ đàn anh mang vinh quang về cho CLB lẫn đội tuyển Việt Nam.

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HỮU THÀNH