CLB TPHCM được trao thưởng tại bế mạc Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026

Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ tiến hành trao huy chương đồng cho CLB TPHCM sau trận đấu cuối cùng của đội tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Chiều 6-6, CLB TPHCM tiếp đón Đồng Tháp trên sân Bà Rịa ở vòng 22 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Cuộc so tài này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi đội chủ nhà đã chính thức cán đích ở vị trí thứ ba, trong khi Đồng Tháp cũng sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Ở vòng 21, CLB TPHCM đánh bại Thanh Niên TPHCM với tỷ số 2-0 để nâng tổng điểm lên 35. Cùng thời điểm, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Quy Nhơn United thất bại 2-4 trước Bắc Ninh và vẫn dừng ở 32 điểm. Do có thành tích đối đầu tốt hơn Quy Nhơn United, CLB TPHCM chính thức giành huy chương đồng trước một vòng đấu.

Ngay sau khi trận đấu giữa CLB TPHCM và Đồng Tháp khép lại, VPF sẽ trao bảng danh vị hạng Ba cùng huy chương đồng cho thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương. Đây cũng là thành tích tốt nhất của HLV Nguyễn Minh Phương kể từ khi trực tiếp dẫn dắt CLB TPHCM (tiền thân từ Bà Rịa Vũng Tàu) tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Trước đó, ông từng đưa đội hạng Nhất Bình Phước (nay là Đồng Nai) cũng đứng hạng Ba chung cuộc tại mùa giải 2019.

HLV Nguyễn Minh Phương đã có huy chương đầu tiên cùng CLB TPHCM khi tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia

CLB TPHCM cũng là đại diện duy nhất của bóng đá Thành phố giành huy chương tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Đại diện còn lại là Đại học Văn Hiến kết thúc mùa giải ở vị trí thứ bảy với 28 điểm. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng đã thi đấu vòng cuối từ ngày 4-6 trên sân Bà Rịa và giành chiến thắng 3-1 trước Khánh Hòa.

Tương tự, trên sân Việt Yên, đội chủ nhà Bắc Ninh cũng sẽ được VPF trao bảng danh vị hạng Nhì cùng huy chương bạc sau trận đấu với Trẻ PVF-CAND. Trước đó, thầy trò HLV Paulo Foiani đã khép lại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 ở vị trí thứ hai, đồng thời giành quyền tham dự trận play-off với đội xếp thứ 13 V-League để tranh suất cuối cùng dự V-League 2026-2027. Trận play-off này dự kiến diễn ra trên sân Hà Tĩnh vào ngày 12-6.

Trước đó, VPF đã tiến hành trao cúp vô địch cho Đồng Nai sau khi thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng đánh bại Long An trên sân nhà ở vòng 21, qua đó giành tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V-League mùa giải tới.

HỮU THÀNH