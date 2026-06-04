AFCHCMC cám ơn CĐV tham gia và đóng góp cho offline Chung kết

Hội CĐV Arsenal chính thức tại TPHCM vừa gửi lời cảm ơn đến cả ngàn fan hâm mộ, những người đã sắp xếp thời gian đến tham gia và đóng góp cho buổi Offline xem Chung kết UEFA Champions League thành công tốt đẹp, dù địa điểm buổi off thay đổi ngay vào buổi sáng của thứ Bảy rồi.

Vì sự cố về địa điểm offline (ban đầu dự kiến tổ chức tại Sân PM Sport, Phường Tân Sơn, về sau phải đổi sang Wynnley Venue & Reatreats, KDT Sài Gòn Bình An, Phường Bình Trưng) và khiến một số ít CĐV không thể tham gia, cuối cùng, AFCHCMC vẫn tổ chức thành công buổi off thu hút gần 1.000 fan hâm mộ.

Anh Phan Văn Thắng, đại diện cho AFCHCMC có những dòng chia sẻ rất chân thành để nói lời cảm ơn: “Chào tất cả anh chị em Pháo Thủ. Sau cái đêm đầy cảm xúc và cả những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau, BTC muốn gửi đôi lời đến tất cả những người đã góp phần tạo nên Ngày Hội Pháo Thủ 2026”.

“Có những trận đấu rồi sẽ khép lại. Có những mùa giải rồi sẽ đi qua. Có những ngày mỗi Pháo Thủ nhớ rất lâu, bởi đó không chỉ là bóng đá, mà còn là những cảm xúc được sẻ chia cùng những người mang chung tình yêu với Arsenal”.

“Cảm ơn anh chị em đã có mặt dù thời tiết không thật sự thuận lợi. Cảm ơn anh chị em đã kiên nhẫn, cảm thông và đồng hành cùng BTC trong những tình huống không ai mong muốn, đặc biệt là việc phải thay đổi địa điểm vào phút cuối”.

“Cảm ơn anh chị em đã cùng tạo nên một bầu không khí tuyệt vời từ những phút đầu tiên cho đến khi chương trình khép lại. Và cảm ơn anh em luôn đồng hành cùng AFCHCMC “trên hành trình xây dựng một cộng đồng Arsenal ngày càng lớn mạnh”.

Chúng mình hiểu rằng sự kiện vẫn còn những điều chưa hoàn hảo. Với nguồn lực còn nhiều hạn chế và quy mô ngày càng lớn, chắc chắn BTC không tránh khỏi những thiếu sót trong công tác tổ chức”.

“Tuy nhiên, điều khiến chúng mình cảm thấy may mắn và tự hào nhất chính là sự ủng hộ, chia sẻ và cảm thông từ cộng đồng. Mọi góp ý của anh chị em đều được ghi nhận nghiêm túc, là động lực để chúng mình tiếp tục hoàn thiện, để những sự kiện sau được tổ chức tốt hơn, chuyên nghiệp và xứng đáng hơn với tình cảm mọi người dành cho cộng đồng”.

“Dù là kết quả cuối cùng của trận đấu không như mong đợi, Arsenal chưa thể mang chiếc cúp về với người hâm mộ, nhưng đó cũng là điều mà những người yêu đội bóng này đã quen thuộc suốt nhiều năm qua”.

“Chúng ta từng trải qua những giai đoạn khó khăn hơn thế, từng hy vọng rồi thất vọng, từng bị hoài nghi rồi lại đứng dậy để tiếp tục tin tưởng. Và có lẽ chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt của những người yêu Arsenal: vẫn đồng hành, vẫn kiên nhẫn và vẫn luôn tin rằng những ngày đẹp nhất rồi sẽ đến”.

“Nếu mùa giải này chứng minh một điều, thì đó là mọi sự chờ đợi đều ý nghĩa khi niềm tin còn nguyên vẹn. Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng với tập thể này, với những con người này và với tình yêu mà hàng triệu Pháo Thủ trên khắp thế giới dành cho Arsenal, và chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào những ngày tháng tươi đẹp hơn ở phía trước”.

“Rồi sẽ có ngày Emirates lại vang lên những khúc ca chiến thắng. Rồi sẽ có những mùa giải được khép lại bằng những chiếc cúp. Rồi sẽ có những khoảnh khắc mà tất cả sự chờ đợi của hôm nay trở thành niềm tự hào của ngày mai”.

“Cho đến lúc đó, chúng ta vẫn sẽ ở đây. Vẫn là Arsenal. Vẫn là những Pháo Thủ. Vẫn là một gia đình. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong những hoạt động sắp tới của AFCHCMC - Chi hội thuộc AFCVN - Hội CĐV chính thức được Arsenal công nhận tại Việt Nam”.

Ngoài ra, anh Phan Văn Thắng cũng gửi lời cảm ơn đến anh Kim Ngọc Chung, người đã đem tới điểm offline cả bộ sưu tập áo đấu Arsenal chính hãng đầy màu sắc: “Ai đã tham gia Ngày Hội Pháo Thủ 30-5 rồi đều rất ấn tượng với khu trưng bày áo chính hãng của Arsenal”.

Chủ sử hữu những chiếc áo đó là anh Kim Ngọc Chung. Cảm ơn anh đã ủng hộ tụi em từ những ngày lên ý tưởng, ủng hộ cả quỹ tổ chức sự kiện. Dù phải thay đổi vị trí tổ chức từ gần đến rất xa nhà anh, nhưng anh vẫn chạy lên chạy xuống khảo sát rồi xuống lại để mang những chiếc áo đến để trưng bày.

“Một lời cảm ơn thật khó nói hết anh ạ! Cảm ơn anh trai rất nhiều! Hi vọng lần sau không gian trưng bày áo của tụi em sẽ có thể đủ để show hết bộ sưu tập của anh”.

Đ.Hg.