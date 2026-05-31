Lại Lý Huynh chia tay giải cờ tướng tại Trung Quốc sau 4 trận thua

Lại Lý Huynh đã phải chia tay giải cờ tướng Xuân Khâu Đại Diệp Bôi 2026 ở Trung Quốc mà không có được chiến thắng nào.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh của cờ tướng Việt Nam. Ảnh: VXF

Ngày 31-5 sẽ kết thúc những trận cuối cùng của giải cờ tướng Xuân Khâu Đại Diệp Bôi 2026 ở Trung Quốc. Tuy nhiên trước đó 1 ngày, đại diện của cờ tướng Việt Nam là Lại Lý Huynh đã dừng bước. Lại Lý Huynh được thi đấu tại bảng đỏ cùng các kỳ thủ Vương Vũ Bác, Tào Nham Lỗi.

Sau 3 trận đầu tiên để thua qua các ván đã đấu, Lại Lý Huynh thi đấu trận thứ 4 để tái ngộ lại Vương Vũ Bác. Dù tập trung khai cuộc và có nhiều nước giờ giữ được thế áp đảo có thể chạm tới chiến thắng. Tuy nhiên, Lại Lý Huynh vẫn không thể tạo ra được nước quyết định khi tàn cuộc. Trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho kỳ thủ Vương Vũ Bác.

Do thua 4 trận qua các ván đã đấu với Vương Vũ Bác và Tào Nham Lỗi, kỳ thủ Lại Lý Huynh đã bị loại khỏi giải.

Giải Xuân Khâu Đại Diệp Bôi 2026 tổ chức 2 bảng đỏ và đen. Bảng đỏ có Lại Lý Huynh, Tào Nham Lỗi, Vương Vũ Bác tổ chức từ ngày 29-5 tới 31-5. Bảng đen thi đấu từ ngày 12-6 tới 14-6 với 3 kỳ thủ gồm Mạnh Thần, Mạnh Phồn Duệ và Triệu Phàn Vĩ. Các gương mặt của chủ nhà tham gia giải lần này đều đang là những kỳ thủ cờ tướng chuyên môn hàng đầu Trung Quốc.

Lại Lý Huynh đã trở thành kỳ thủ đầu tiên bị loại khỏi giải. Năm nay là năm thứ 2, giải đấu này được tổ chức và Lại Lý Huynh là đại diện duy nhất của cờ tướng Việt Nam được mời tham gia tranh tài.

MINH CHIẾN