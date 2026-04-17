Nội dung chủ lực giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam tìm cơ hội bứt phá tại ASIAD 20

Điền kinh Việt Nam rất kỳ vọng vào phong độ của VĐV nội dung nhảy cao nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chọn nội dung đủ khả năng tranh chấp thành tích để tham dự môn điền kinh tại ASIAD 20 là điều mà Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã báo cáo trước lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam trong buổi làm việc vừa qua. Đồng thời, Ban chuyên môn Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã làm việc kỹ cùng các tổ nhóm chuyên môn đang tập huấn vào ngày 16-4 mới đây.

Nhìn vào thực tế, điền kinh Việt Nam rất kỳ vọng VĐV của nội dung tiếp sức 4x400m nữ sẽ có thành tích huy chương tại ASIAD 20. Chúng ta đang sở hữu nhóm tuyển thủ chuyên môn tốt nhất lúc này để tập luyện, thi đấu nội dung trên gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai.

Tại 3 kỳ ASIAD gần nhất (trước khi ASIAD 20 diễn ra), đội tuyển điền kinh Việt Nam đều tham dự nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Tại ASIAD 17 tranh tài năm 2014, chúng ta có đội hình các VĐV Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan đạt kết quả 3’33”20 và đứng hạng 5 chung cuộc. Tại ASIAD 18 diễn ra năm 2018, đội tiếp sức 4x400m nữ (Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan) đã giành HCĐ với kết quả 3’33”23. Ở ASIAD 19 diễn ra năm 2023, đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng đứng hạng 4 với kết quả 3’31”61.

Sau 3 năm, đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam thêm kết quả chuyên môn qua từng giải đấu mà thông số tốt nhất là 3’30”81 (kỷ lục quốc gia) được xác lập tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2024. Các chân chạy tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam được dự báo đủ cơ hội tranh huy chương ASIAD 20. “Tuy nhiên, chúng tôi không tạo áp lực quá lớn đến các VĐV. HLV của tổ nội dung sẽ điều chỉnh trong từng chu kỳ huấn luyện và có kết hợp tập huấn, thi đấu giúp VĐV đạt cảm giác chuyên môn trước khi thi đấu giải trọng điểm”, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi.

Tại ASIAD 19, điền kinh Việt Nam đã tham dự các nội dung 100m, 200m nữ, 1.500m nam, 1.500m nữ, 3.000m chướng ngại vật nam, 400m nữ, 800m nữ, 400m rào nữ, 3.000m chướng ngại vật nữ, tiếp sức 4x400m nữ, nhảy xa nữ, nhảy ba bước nữ.

Chuẩn bị cho ASIAD 20, điền kinh Việt Nam vẫn hướng sự tập trung vào những nội dung kể trên bởi theo tính toán cụ thể, chúng ta có những cơ hội tranh huy chương với một số gương mặt mũi nhọn. Thành tích thi đấu SEA Games 33-2025 đã là kết quả kiểm tra giá trị của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ngoài nội dung tiếp sức 4x400m nữ, VĐV Việt Nam được chờ đợi có thể thành công đối với nhảy xa, nhảy ba bước nữ hay nhảy cao nữ.

Nội dung tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam đã giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong chu kỳ chuẩn bị chuyên môn vừa qua, nhóm tuyển thủ trọng điểm nội dung 100m, 200m đã được tập huấn Trung Quốc. Cùng với họ có VĐV nhảy cao nữ. Cả 2 tổ chuyên môn này tiếp tục được thi đấu để cọ xát, đánh giá thành tích sau chương trình tập huấn để đội tuyển điền kinh Việt Nam dự báo cơ hội thành công tại ASIAD 20 với từng tuyển thủ.

Chỉ tiêu của điền kinh Việt Nam tại ASIAD 20 là 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Sự khả thi về thành tích hoàn toàn nằm ở lực lượng VĐV. Sau 3 năm từ ASIAD 19, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có những gương mặt mới thay thế một số VĐV lớn tuổi. Tuy vậy, đấu trường ASIAD vẫn là thách thức cho các VĐV của điền kinh Việt Nam.

MINH CHIẾN