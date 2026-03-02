Giành chiến thắng 5-4 đầy kịch tính trước Australia ở trận chung kết vào tối 2-3, đội tuyển futsal nữ Thái Lan đã giành chức vô địch tại Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển futsal nữ Thái Lan lần đầu vô địch Đông Nam Á. ẢNH: FAT

Năm thứ 2 liên tiếp, futsal nữ Thái Lan tiến đến trận chung kết tại giải, sau lần đầu tiên lỡ hẹn danh hiệu khi để thua Việt Nam ở mùa giải 2024. Thành thử, đại diện đến từ xứ chùa Vàng tiếp cận trận đấu với Australia đầy thận trọng, nhất là khi đối thủ từng thắng Việt Nam tại vòng bảng.

Sau 2 phút thi đấu thăm dò, đoàn quân của HLV Tanatorn Santanaprasit đẩy cao đội hình và bắt đầu tung ra những pha dứt điểm về phía cầu môn đối phương. Phút thứ 4, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Meekham tung ra pha dứt điểm chìm và căng, đưa bóng xuyên qua một rừng cầu thủ rồi làm rung mành lưới đối phương.

Đến phút 13, Paerploy đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành của Australia. Khi đang tạo ra thế trận lấn lướt, Thái Lan bất ngờ nhận bàn thua ở phút 17. Anne Holder thực hiện quả đá biên khiến bóng chạm chân Meekham đổi hướng bay thẳng vào lưới.

Tuy nhiên, Thái Lan nhanh chóng xốc lại đội hình và kịp có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại do công của Bubpha.

Đội tuyển nữ futsal Thái Lan và Australia đã tạo ra trận chung kết đầy hấp dẫn. ẢNH: FAT

Đầu hiệp 2, Australia đẩy cao đội hình. Đến phút 23, thủ môn Suksen của Thái Lan xử lý lóng ngóng từ quả phạt góc, trực tiếp mang về bàn gỡ 2-2 cho đại diện đến từ châu Đại Dương. Một phút sau, Anne Holder sút phạt hiểm hóc ghi bàn, lần đầu đưa Australia vươn lên dẫn trước trong trận đấu.

Từ giữa hiệp 2, sức ép liên tục được Thái Lan tạo ra. Phút 31, Thái Lan tổ chức đá phạt đầy ý đồ, khi đội trưởng Darika tung cú dứt điểm ở góc hẹp, bóng luồn qua hai chân thủ môn Australia, gỡ hòa 3-3. Từ phút 35 đến phút 36, Darika tỏa sáng với một cú đúp, đưa đội chủ nhà dẫn trước 5-3.

Cuối trận, Australia tiếp tục sử dụng chiến thuật power-play. Dẫu vậy, nỗ lực của đội khách chỉ được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 của Fazzari, khép lại thất bại ở trận chung kết Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026.

Thái Lan có lần đầu tiên đăng quang tại sân chơi khu vực, cân bằng thành tích giành 1 chức vô địch ở giải đấu này của Việt Nam. Trước đó, Việt Nam ở trận tranh hạng 3 đã thắng thuyết phục Indonesia với tỷ số 4-1 để đoạt tấm huy chương đồng.

HỮU THÀNH