Bóng đá quốc tế

Tuyển nữ Iran thua Hàn Quốc 0-3 ở trận ra quân giải châu Á 2026

SGGPO

Gặp đối thủ mạnh hơn hẳn ở trận ra quân là Hàn Quốc, các cầu thủ nữ Iran đã không thể gây bất ngờ khi để thua cách biệt 0-3. Trận thắng cách biệt này đã giúp Hàn Quốc tạm dẫn đầu bảng A.

Các cô gái Hàn Quốc khởi đầu thuận lợi tại bảng A sau khi thắng Iran 3-0.
Với lực lượng trội hơn, đội tuyển nữ Hàn Quốc đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công từ đầu trận. Nhưng mãi đến phút 37, đội bóng đến từ Đông Á mới có bàn thắng khơi thông thế trận bế tắc. Cú sút của Jang Sel Gi đưa bóng trúng cột dọc, ngay lập tức Choe Yu Ri có mặt kịp thời, đá bồi vào lưới Iran.

Hàn Quốc tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt ở hiệp 2, bóng chủ yếu diễn ra bên phần sân đội tuyển Iran. Phút 59, Lee Eu Young của Hàn Quốc bị hậu vệ đội Iran phạm lỗi trái phép trong khu vực 16m50, trọng tài cho Hàn Quốc được hưởng phạt 11m. Chân sút dày dạn kinh nghiệm Kim Hye Ri không khó để đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.

Mọi chuyện trở nên thuận lợi cho các cô gái Hàn Quốc khi hàng thủ Iran mất dần sự tập trung. Phút phút 75, Kim Hye Ri hoàn tất cú đúp trong trận đấu này, ấn định chiến thắng 3-0 cho Hàn Quốc.

Thắng cách biệt 3-0, Hàn Quốc cùng 3 điểm với đội chủ nhà Australia nhưng có hiệu số tốt hơn nên tạm dẫn đầu bảng A.

QUỐC CƯỜNG

