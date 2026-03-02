Thắng Indonesia 4-1, đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành Huy chương đồng Đông Nam Á

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã giành Huy chương đồng giải futsal Đông Nam Á 2026 sau khi giành chiến thắng cách biệt 4-1 trước đội tuyển Indonesia ở trận tranh hạng Ba vào chiều 2-3.

Các cô gái Việt Nam giành Huy chương đồng an ủi sau chiến thắng 4-1 trước Indonesia vào chiều 2-3. Ảnh: FAT

Các cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc tốt khi chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận. Nhưng trước lối đá phòng ngự chắc chắn của Indonesia đã gây nhiều khó khăn cho các chân sút Việt Nam, một phần sa sút thể lực sau lịch thi đấu kín kẽ ở vòng bảng cũng như tâm lý dao động từ trận thua Thái Lan ở bán kết. Điều đó đã làm cho các cô gái áo đỏ dù kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn nhưng ít tạo được cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương.

Từ khoảng giữa hiệp 1, Indonesia dần mở thế trận, tổ chức tấn công nhằm tìm bàn thắng mở tỷ số. Ngay đầu hiệp 2, Indonesia đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ cú dứt điểm của Nisman. Lúc này, các cầu thủ Việt Nam như thức tỉnh, nhanh chóng xốc lại đội hình tạo thế trận áp đảo để thực hiện chiến thắng ngược dòng với tỷ số cách biệt.

Phút 24, Thanh Ngân có pha xử lý kỹ thuật vượt qua cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm tung lưới Indonesia, gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Cầu thủ Indonesia phản ứng là trước đó có tình huống phạm lỗi từ cầu thủ Việt Nam, nhưng sau khi xem lại VS, trọng tài xác định bàn thắng của Thanh Ngân là hợp lệ.

Sau đó hai phút, Thùy Trang đưa đội nhà vượt lên dẫn 2-1 từ cú sút sệt hiểm hóc đánh bại thủ môn đội Indonesia. Lên tinh thần sau bàn thắng, Biện Thị Hằng và Phương Anh lần lượt ghi tên vào danh sách ghi bàn để ấn định chiến thắng 4-1 chung cuộc.

Không bảo vệ được ngôi vô địch, chiến thắng trước Indonesia như quà an ủi với thầy trò HLV Đình Hoàng để tiếp tục chuẩn bị cho những giải đấu kế tiếp.

QUỐC CƯỜNG