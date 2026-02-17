Quả bóng vàng Việt Nam 30 năm của niềm tin và sự tận hiến

Nếu ví bóng đá Việt Nam như một dòng sông chảy ra biển lớn, thì Quả bóng vàng chính là lớp phù sa bồi đắp nên sự trù phú của dòng chảy ấy. 30 năm trước, từ những chiếc cúp đến địa điểm trao giải đều đơn sơ, mộc mạc như chính sự hồn nhiên của nền bóng đá còn nghiệp dư, thì hôm nay, khi giải thưởng bước vào tuổi 30, bóng đá Việt Nam đã khoác lên mình tấm áo chuyên nghiệp và vị thế hoàn toàn khác biệt, tự tin và đầy bản lĩnh.

Đồng hành với bóng đá Việt

Năm 2025 là minh chứng rõ rệt cho sự trưởng thành đó. Đội tuyển bóng đá quốc gia đăng quang ASEAN Cup 2024 ngay trên đất Thái Lan. U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á và tiến sâu ở sân chơi châu lục, cho thấy dòng chảy tài năng chưa bao giờ đứt đoạn. U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Đội tuyển nữ và Futsal nam, nữ đều giành vé đến các vòng chung kết châu Á, thậm chí Futsal đang tiếp tục hướng tới mục tiêu trở lại World Cup.

Việc bội thu thành tựu là câu trả lời cụ thể nhất cho những hoài nghi từng bủa vây bóng đá Việt Nam. Chính trong những thời điểm khó khăn nhất, Quả bóng vàng vẫn kiên trì tìm kiếm và tôn vinh những điểm sáng, nhắc nhở rằng, tài năng Việt chưa bao giờ cạn, chỉ cần được tiếp thêm niềm tin.

Người hâm mộ đến dự Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Nhìn vào 12 hạng mục của giải thưởng năm nay, từ Quả bóng vàng nam, nữ, futsal đến các giải thưởng trẻ, giải cống hiến…, đó là một bức tranh đa sắc của bóng đá nước nhà. Việc duy trì hạng mục Cầu thủ trẻ nam/nữ xuất sắc không chỉ là sự động viên, mà là tầm nhìn dài hạn. Những Công Vinh, Thành Lương, hay Thanh Nhã... đều từng bước ra từ bục vinh danh “Cầu thủ trẻ” để rồi trở thành trụ cột quốc gia. Đó là sự kế thừa, là tính liên tục của một nền bóng đá phát triển căn cơ. Không thể không nhắc đến V-League, nơi đang diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt và sòng phẳng. Sự tỏa sáng của các cầu thủ ngoại không làm lu mờ cầu thủ nội, mà ngược lại, trở thành động lực để các chân sút Việt Nam hoàn thiện mình. Giải thưởng “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc” là sự ghi nhận công bằng cho những đóng góp của họ, khẳng định tính chuyên nghiệp và hội nhập của bóng đá Việt Nam đồng thời cũng là cánh cửa để nhiều cầu thủ ngoại mong muốn gắn bó lâu dài, nhập tịch và trở thành tuyển thủ quốc gia Việt Nam.

Niềm tin vào sự phát triển của bóng đá nước nhà được lượng hóa bằng những chiếc cúp, những tấm huy chương và được cụ thể hóa bằng sự tồn tại bền bỉ, uy tín của Giải thưởng Quả bóng vàng. 30 năm qua, giải thưởng đã trở thành “chứng nhân lịch sử”, ghi chép lại trung thực nhất sự chuyển mình của bóng đá Việt: Từ nghiệp dư sang chuyên nghiệp, từ ao làng vươn ra châu lục.

Kiến tạo và lan tỏa giá trị

Ở tuổi 30, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của trách nhiệm xã hội và lan tỏa giá trị. Không dừng ở tôn vinh chuyên môn, giải thưởng đang hướng đến khơi dậy tinh thần cống hiến, từ sân cỏ lan tỏa giá trị tích cực đến đời sống cộng đồng.

Mùa giải 2025 là bước ngoặt khi ban tổ chức hoàn thiện quy trình bầu chọn, đồng thời phát động chương trình thiện nguyện dài hạn “Áo ấm đến trường - Một triệu áo ấm trong 10 năm”, khởi động ngay trong đêm Gala trao giải. Đây là cam kết xã hội của giải thưởng, hướng tới trẻ em vùng sâu, vùng xa. Mỗi cầu thủ được vinh danh hàng năm sẽ trở thành đại sứ đồng hành, tham gia vận động và trao tặng, giúp tinh thần nhân ái của bóng đá lan tỏa sâu rộng. Danh hiệu Quả bóng vàng vì vậy vừa đại diện cho tài năng và khát vọng, vừa là biểu tượng của lòng trắc ẩn và tinh thần trách nhiệm. Việc đưa tiêu chí “đóng góp xã hội” thành một giá trị đồng hành cũng là cách định hướng hình ảnh cầu thủ hiện đại không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có trách nhiệm với cộng đồng.

Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thị Bích Thùy và Châu Đoàn Phát đoạt Quả bóng vàng nam, nữ và futsal năm 2025 Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự chung tay của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn và thương hiệu lớn cho thấy sức hút xã hội của bóng đá. Họ đến với Quả bóng vàng để quảng bá thương hiệu, cũng là cùng chung tay phát triển tài năng Việt. Khi doanh nghiệp, báo chí, cơ quan quản lý và người hâm mộ cùng nhìn về một hướng, đó là lúc bóng đá Việt Nam có được sức mạnh của sự gắn kết.

30 năm, một hành trình chưa bao giờ ngơi nghỉ. Nhìn lại không phải để thỏa mãn, mà để thấy trách nhiệm lớn lao hơn, tiếp tục gìn giữ ngọn lửa niềm tin mãi rực cháy, để Quả bóng vàng mãi là nơi tôn vinh những giá trị đẹp đẽ nhất của bóng đá: Tài năng, đức độ và sự tận hiến.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Tổ chức: “Giải thưởng năm nay đánh dấu cột mốc 30 năm của một giải thưởng uy tín, là biểu tượng cao quý mà mọi cầu thủ đều khao khát. Chúng ta cùng tin tưởng rằng Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam sẽ không ngừng đổi mới, hiện đại và chuyên nghiệp hơn; đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực, tiếp tục phát huy tinh thần thể thao trung thực - cao thượng và khát vọng chinh phục đỉnh cao của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng”.

ĐĂNG LINH