Nhiều khó khăn chờ đón Thanh Hóa ở cuộc tiếp đón Nam Định

Nếu như cuộc so tài giữa CAHN và Ninh Bình ở vòng 12 được ví như trận chung kết xuôi để xác định nhà vô địch lượt đi thì ngược lại, màn chạm trán giữa Thanh Hóa và Nam Định cũng vào ngày 1-2 là cuộc đua tranh thoát hiểm ở nhóm cuối. Ở thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Thanh đang gặp nhiều bất lợi…

Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực đua trụ hạng mùa này. Ảnh: VPF

Đến trước kỳ nghỉ dài gần 3 tháng vừa qua Thanh Hóa đã gặp nhiều khó khăn, từ điểm số, thứ hạng, lực lượng khi một số trụ cột chia tay CLB. Khu kỹ thuật biến động và kể cả chuyện thượng tầng quản lý cũng gặp những vấn đề. Hàng loạt tin không vui ập đến cùng thời điểm thực sự là thử thách không nhỏ cho HLV Mai Xuân Hợp trong việc sớm ổn định lại đội bóng để thoát khỏi nhóm cuối.

Ba nhân tố trẻ Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ đã nói lời chia tay Thanh Hóa, trong đó Thái Sơn và Văn Thuận đã chính thức khoác áo Ninh Bình. Riêng Ngọc Mỹ tiếp tục ở lại theo dạng Ninh Bình cho Thanh Hóa mượn đến hết mùa giải. Sự thiếu hụt một lúc 2 trụ cột sẽ làm cho Thanh Hóa lao đao về lực lượng trong giai đoạn hiện nay bởi lực lượng của họ vốn không có tính ổn định chiều sâu, mà việc lấp vị trí những cầu thủ trong nước thường khó hơn nhiều so với cầu thủ ngoại.

Thực sự thì sức mạnh từ lối chơi tổng lực, tinh thần cao độ của Thanh Hóa đã vơi dần sau khi HLV trưởng Popov chia tay cùng những thiếu hụt lực lượng khi ấy. Những điều chỉnh ở khu kỹ thuật sau đó chỉ mang tính tạm thời khi một cuộc khủng hoảng trên diện rộng ập đến đội bóng này từ đầu mùa. Thanh Hóa đã khép lại 10 trận đầu tiên với vị trí thứ 11 sau 1 trận thắng, 5 hòa và 4 thua. Thứ hạng trên cùng những khó khăn hiện tại đang đặt Thanh Hóa vào thế rất khó trong cuộc tiếp đón Nam Định vào ngày 1-2.

Nam Định lấy lại thăng bằng trong giai đoạn nghỉ vừa qua nhờ vào các trận thắng ở Cúp C1 Đông Nam Á.

Ở bên kia sân, Nam Định đang có những chuyển biến tích cực về lực lượng cũng như phong độ. Sau khi sớm bị loại ở đấu trường châu Á, Nam Định đã dồn lực cho giải C1 Đông Nam Á để tạo đà chờ ngày V-League trở lại. Đội bóng thành Nam vừa có 2 trận thắng liên tiếp ở Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 để sớm giành vé vào Bán kết. Những trận thắng đó đã lên tinh thần cho Nam Định khi làm khách trên sân Thanh Hóa ở vòng đấu tới.

Nam Định cũng có giai đoạn đầu mùa bóng không ấn tượng khi đang đứng thứ 10 với 10 điểm, con số khiêm tốn so với đội bóng đang là đương kim vô địch. Nhưng những chuyển biến về lực lượng vừa qua, nhiều trụ cột bình phục chấn thương, trong đó có Xuân Son sẽ là điều mà đội chủ nhà lo ngại trong cuộc so tài này.

Dự đoán: 1-2

CAO TƯỜNG