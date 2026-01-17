AFC và các Liên đoàn thành viên không đặt nặng chuyền tiền thưởng tại giải U23 châu Á

Khác với những giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia ở tầm AFC hay AFF, các giải đấu trẻ thường không có quy định về tiền thưởng, chủ yếu là tạo sân chơi để các cầu thủ trẻ cọ sát, trưởng thành hơn qua việc tích lũy kinh nghiệm trận mạc.

VCK U23 châu Á là cơ hội tuyệt vời để lứa cầu thủ đang tiếp cận đội tuyển quốc gia có cơ hội trải nghiệm, thể hiện mình. Ảnh: TED TRẦN

Với giải U23 châu Á, càng về sau đã được các Liên đoàn thành viên quan tâm nhiều hơn khi tính cạnh tranh gia tăng qua việc cử đội hình mạnh nhất tham dự, thậm chí sẵn sàng đồng hành, chia sẻ cùng AFC về một số khoản chi phí.

Theo quy định tại Điều lệ các giải đấu trẻ do AFC tổ chức, trong đó có Vòng chung kết U23 châu Á, thì không áp dụng cơ chế tiền thưởng cho các đội tham dự. Điều này phản ảnh định hướng phát triển bóng đá trẻ mang tính đào tạo và đầu tư dài hạn. Phần tài chính tại các giải trẻ chủ yếu tập trung vào việc phân bổ trách nhiệm chi trả chi phí hậu cần, đi lại, ăn ở và các điều kiện tổ chức, thay vì trao thưởng bằng tiền mặt dựa trên thành tích.

Đưa đội hình gồm nhiều cầu thủ U21, Nhật Bản vừa tạo được cơ hội cho các cầu thủ trẻ cọ xát và cũng khẳng định chất lượng vượt trội tại giải.

Theo chia sẻ mới đây của VFF, các đội tham dự có nghĩa vụ tự chi trả chi phí di chuyển quốc tế và nội địa, trong khi AFC và Liên đoàn chủ nhà đảm bảo các điều kiện hậu cần theo tiêu chuẩn chuyên môn và điều lệ giải. Cách tiếp cận này thể hiện rõ quan điểm nhất quán của AFC trong việc coi các giải trẻ, bao gồm U17, U20 và U23 châu Á là sân chơi phát triển cầu thủ, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và chuẩn bị lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia, thay vì đặt nặng yếu tố thương mại hay tiền thưởng.

Thành tích tại các giải trẻ của AFC được đánh giá chủ yếu qua chất lượng chuyên môn, sự trưởng thành của cầu thủ và đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Với đội U23 Việt Nam, qua thành tích vào Bán kết đã được tổng tiền thưởng là 3,1 tỷ đồng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Gồm 1,9 tỷ đồng từ 3 trận thắng ở vòng bảng và 1,2 tỷ đồng từ trận thắng ở vòng Tứ kết.

QUỐC CƯỜNG