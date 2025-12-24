Phong độ ổn định của các ngôi sao làm nên uy tín Quả bóng vàng Việt Nam

Qua thời gian, việc các ngôi sao đương thời của bóng đá Việt Nam vẫn giữ phong độ ổn định chính là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị và tầm vóc của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam trong lòng người hâm mộ lẫn giới chuyên môn.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức có lần thứ 5 liên tiếp lọt vào danh sách rút gọn Quả bóng vàng nam Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam vừa công bố danh sách rút gọn cho các hạng mục năm 2025. Ở hạng mục Quả bóng vàng nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục ghi dấu ấn khi có lần thứ 5 liên tiếp góp mặt trong tốp 5. Bốn lần trước đó, cầu thủ sinh năm 1998 đều kết thúc trong tốp 3 chung cuộc, với 2 lần giành Quả bóng vàng, 1 Quả bóng bạc và 1 Quả bóng đồng.

Bạn thân của Hoàng Đức tại đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Tiến Linh đang đứng trước cơ hội bảo vệ danh hiệu cá nhân đã giành được ở năm 2024. Bốn trong 5 lần trao thưởng gần nhất, tiền đạo quê gốc Hải Dương (cũ) nếu không vào tốp 3 thì cũng thuộc diện danh sách rút gọn.

Điều tương tự diễn ra ở hạng mục Quả bóng vàng nữ, khi các ứng viên Trần Thị Thùy Trang, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Bích Thùy hay ở môn futsal có Châu Đoàn Phát, Phạm Văn Tú và Nguyễn Thịnh Phát đều là những gương mặt quen thuộc trong đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.

Thậm chí, danh sách rút gọn năm nay trở nên nổi bật hơn với ba ngôi sao từng được vinh danh từ nhiều năm trước là Nguyễn Quang Hải (Quả bóng vàng nam 2018), Phạm Hải Yến (Quả bóng vàng nữ 2020 và 2021) và Ngân Thị Vạn Sự (Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm 2020).

Dù đã từng chạm tới những danh hiệu cao quý, song các tuyển thủ Việt Nam vẫn luôn nỗ lực và không ngừng làm mới bản thân để hướng đến cột mốc tiếp theo trong sự nghiệp. Với họ, mỗi lần được hội đồng bầu chọn không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực và trách nhiệm để tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà, mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Tiền đạo Phạm Hải Yến cùng tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy trở lại danh sách rút gọn Quả bóng vàng nữ Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Thông qua màn thể hiện trên sân cỏ hay sàn gỗ futsal, các ngôi sao đã và đang chứng minh rằng bản thân hoàn toàn xứng đáng với những danh hiệu đã được nhận. Đây cũng là giá trị cốt lõi mà báo SGGP luôn hướng đến kể từ khi khởi xướng và tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1995.

Cuộc đua ở các hạng mục giải thưởng có thể ví như một trận đấu, khi mỗi thành viên trong hội đồng bầu chọn giữ vai trò như “vị cầm cân nảy mực”. Những lá phiếu được bầu chọn một cách công tâm và đầy trách nhiệm, sân chơi sẽ trở nên công bằng và để lại những giá trị tích cực cho tất cả. Chính vì vậy, việc những cầu thủ từng được xướng tên tại gala trao thưởng vẫn duy trì phong độ ổn định suốt thời gian dài không chỉ cho thấy sự chuyên nghiệp và khát khao cống hiến của họ, mà còn cho thấy sự chuẩn xác và chất lượng trong công tác bầu chọn.

Nhờ vậy, giá trị của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam ngày càng được khẳng định, trở thành thước đo chuẩn mực cho bóng đá nước nhà trong suốt hành trình 30 năm hình thành và phát triển.

HỮU THÀNH