Đô cử Trần Đình Thắng giải cơn khát vàng cho đội tuyển cử tạ Việt Nam

Trần Đình Thắng từng giành HCV tại SEA Games 32-2023 và bây giờ tiếp tục thành công với SEA Games 33-2025. Ảnh: DP

Ở chiều thi đấu ngày 17-12, đô cử Trần Đình Thắng đã chiến thắng tại hạng cân trên 94kg nam. Lực sĩ của Việt Nam đã đạt cử giật là 155kg và cử đẩy là 211kg qua đó có thành tích tổng cử là 366kg. Với kết quả này, Trần Đình Thắng vượt qua lực sĩ chủ nhà Yothaphon Rungsuriya để giành tấm HCV quý giá. Lực sĩ người Thái Lan có mức tổng cử là 365kg.

Như vậy, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã giành được HCV vào đúng ngày tranh tài cuối cùng của môn đấu. Trước đó, các lực sĩ của chúng ta chỉ có những kết quả HCB và HCĐ. Thành tích HCV của Trần Đình Thắng được xem là ngôi vô địch có giá trị nhất bởi nó đã giải tỏa cơn khát vàng trong các ngày tranh tài của đội tuyển cử tạ Việt Nam tại SEA Games năm nay.

Chúng tôi vẫn nhớ tại SEA Games 32-2023, giây phút Trần Đình Thắng nâng lượt thứ ba của cử đẩy với kết quả 209kg. Lúc đó, mọi người hồi hộp còn Thắng đã nở nụ cười khi gánh tạ được nhấc bổng từ sức mạnh của mình. Thế nhưng, trọng tài bấm chuông xác nhận đô cử của Việt Nam chưa làm đúng kỹ thuật, không công nhận thành tích. Không gian thật nặng nề với mọi sự trĩu nặng. Lập tức, ban huấn luyện giơ thẻ khiếu nại. Sau quãng nghỉ xem lại băng hình, tổ trọng tài công nhận thành tích của Trần Đình Thắng tại lượt này. Kết quả đồng nghĩa, Trần Đình Thắng chiến thắng chung cuộc và giành HCV hạng trên 89kg cử tạ nam ở SEA Games 32.

Sau 2 năm, Trần Đình Thắng tiếp tục có kỷ niệm đáng nhớ tại SEA Games 33-2025 đó là trở thành người duy nhất giành HCV cho đội tuyển cử tạ Việt Nam. “Rõ ràng khi các đồng đội chưa giành được HCV mà tất cả mọi con mắt hướng về phía mình thì cuộc đấu đúng là rất áp lực. Nhưng tôi đã có chiến thắng sít sao trước lực sĩ chủ nhà. Thật hạnh phúc và rất vui vì mình mang thành công về cho cử tạ Việt Nam”, Trần Đình Thắng đã trao đổi nhanh tại Thái Lan. Trong khi đó, Ban huấn luyện đội cử tạ Việt Nam hiểu rằng tấm HCV ở ngày thi đấu cuối, tại nội dung cuối cùng, đã giúp toàn đội thở phào nhẹ nhõm.

Trần Đình Thắng có chiến thắng tại SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Đây là lần thứ 2 Trần Đình Thắng đứng trên bục cao nhất nhận HCV tại đấu trường SEA Games. Tuy nhiên, đây là đầu tiên cử tạ Việt Nam giành ngôi vô địch ở hạng cân trên 94kg nam ở SEA Games. “Cử tạ đã có những thay đổi về hạng cân trong thi đấu quốc tế. Vì thế, chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ cho các tuyển thủ. Đội tuyển đã tập huấn tại Trung Quốc trước khi tham dự SEA Games 33-2025 để có phong độ tốt nhất. Lực sĩ Đình Thắng đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam đã trao đổi tại Thái Lan.

Sở trường của Trần Đình Thắng là thi đấu hạng cân lớn dành cho nam. Người thầy ruột của Trần Đình Thắng tại địa phương Hải Phòng là HLV Nguyễn Thị Thiết. Khi còn thi đấu, HLV Nguyễn Thị Thiết từng là nữ lực sĩ mang về nhiều thành tích quốc tế cho cử tạ Việt Nam.

MINH CHIẾN