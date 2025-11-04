Ancelotti: “Vinicius nhận thức được đã sai lầm”

HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti không lo lắng về Vinicius Junior sau những vấn đề tại CLB, nơi anh có phản ứng bùng nổ vì bị HLV Xabi Alonso thay ra trong trận Siêu kinh điển khi Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1 hơn một tuần trước.

HLV Carlo Ancelotti triệu tập Vinicius Junior cho đội tuyển Brazil bất chấp những vấn đề tại CLB.

Tuyển thủ Brazil sau đó đã xin lỗi các đồng đội tại Real Madrid vì đã gây ra sự việc, nhưng anh đã không nhắc đến tên Alonso trong lời xin lỗi càng làm dấy lên đồn đoán về mối bất hòa sâu sắc giữa bộ đôi này. Mặc dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cuối tuần qua vẫn điền tên Vinicius vào đội hình xuất phát trong trận thắng Valencia 4-0, trước khi thay anh bằng Rodrygo ở phút 79.

Vụ việc này không làm Ancelotti bận tâm khi cựu HLV Real Madrid công bố danh sách đội hình tuyển Brazil vào thứ Hai cho 2 trận giao hữu vào tháng 11. “Chúng tôi có mối quan hệ tốt với Vinicius cũng như với các cầu thủ khác”, Ancelotti phát biểu hôm thứ Hai. “Tôi đã nói chuyện với Vinicius về chuyện này, tôi nói với cậu ấy những gì tôi nghĩ - rằng cậu ấy đã phạm sai lầm, cậu ấy cũng nhận thức mình đã phạm sai lầm và cậu ấy đã xin lỗi. Tôi tin rằng vấn đề đã được giải quyết. Cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi. Cậu ấy có thể giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Cậu ấy không gặp vấn đề gì ở đây, ở CLB của mình, hay với HLV của mình. Về đời tư, đó là chuyện của cậu ấy, tôi không phải cha hay anh trai của cậu ấy, tôi chỉ là HLV của cậu ấy”.

Brazil sẽ gặp Senegal vào ngày 15-11 tại sân vận động Emirates ở London, và gặp Tunisia vào ngày 18-11 tại sân vận động Decathlon ở Lille (Pháp). Hậu vệ Danilo của Flamengo, và tiền đạo Vitor Roque của Palmeiras, những người sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết Copa Libertadores vào ngày 29-11, nằm trong số 7 cầu thủ đang chơi bóng trong nước được triệu tập. “Chúng tôi đã triệu tập những cầu thủ mà tôi nghĩ có thể giúp ích cho đội tuyển quốc gia Brazil trong 2 trận đấu này”, Ancelotti nói. “Các cầu thủ của Flamengo và Roque của Palmeiras, người đang thể hiện rất tốt”.

Neymar tiếp tục vắng tên dù đã trở lại thi đấu cho Santos vào cuối tuần sau 48 ngày vắng mặt vì chấn thương cơ.

Nhưng cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Brazil, Neymar - người đã trở lại thi đấu cho Santos vào cuối tuần sau 48 ngày vắng mặt vì chấn thương cơ - đã không có tên trong danh sách. “Tôi chưa nói chuyện với Neymar”, Ancelotti chia sẻ. “Chúng ta sẽ xem khi nào cậu ấy có thể hoàn toàn bình phục và thi đấu trở lại”.

Brazil bước vào 2 trận đấu cuối cùng của năm với hy vọng chuộc lại lỗi lầm sau trận thua bất ngờ 2-3 trước Nhật Bản trong trận giao hữu hồi tháng 10. “Trong 2 trận đấu gần nhất, chúng tôi đã có những thay đổi về đội hình để thử nghiệm một số cầu thủ”, Ancelotti nói. “Tôi tin rằng các bài kiểm tra đã diễn ra tốt đẹp vì chúng tôi đã có thể đánh giá một số cầu thủ mà chúng tôi chưa quen”.

Điều phối viên đội tuyển Brazil, Rodrigo Caetano cũng xác nhận rằng Selecao sẽ đá 3 trận giao hữu vào tháng 3-2026 tại Mỹ, với 2 đội bóng châu Âu chưa được xác nhận.

LINH SƠN