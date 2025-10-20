Mbappe mang về chiến thắng và ngôi đầu cho Real Madrid

Real Madrid đã tận dụng thẻ đỏ của cầu thủ Getafe, người chỉ thi đấu chưa đầy một phút sau khi vào sân, để giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng ở phút 80 của Kylian Mbappe. Chiến thắng nhọc nhằn này đưa Real Madrid trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga.

Bàn thắng thứ 10 của Mbappe trong mùa giải La Liga này đến ngay sau khi đội chủ nhà Getafe mất người vì thẻ đỏ trực tiếp dành cho Allan Nyom, khoảng 40 giây sau khi anh vào sân từ băng ghế dự bị. Nyom phạm lỗi với tiền đạo Vinicius Junior khi anh bắt đầu tạo ra một pha phản công ở phút 77. Real Madrid, đội bóng đang gặp khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội ghi bàn, đã tận dụng thành công lợi thế này và Mbappe đã ghi bàn từ một cú sút trong vòng cấm sau đường chuyền đẹp mắt của Arda Guler.

Mbappe đã ghi bàn trong 13/14 trận đấu mùa này cho cả CLB và đội tuyển quốc gia Pháp. Anh đã ghi ít nhất một bàn trong 11 trận liên tiếp. “Chúng tôi rất hài lòng với màn trình diễn của Kylian”, HLV Xabi Alonso của Madrid chia sẻ. “Cậu ấy rất quyết đoán với những bàn thắng và sự tham gia của mình. Bàn thắng mang lại điểm số, nhưng chúng tôi cần tất cả mọi người vì có rất nhiều điều đang diễn ra ở phía trước”.

Real Madrid đã thắng 10 trong số 11 trận trên mọi đấu trường mùa này, với thất bại duy nhất là trận thua Atletico Madrid tại La Liga tháng trước. Chiến thắng nhọc nhằn này đã đưa Madrid trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga, hơn 2 điểm so với Barcelona - đội đã đánh bại Girona với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Ronald Araujo hôm thứ Bảy. Vị trí hiện tại càng khiến sự chờ đợi tăng cao ở trận ‘Siêu kinh điển’ đầu tiên sẽ diễn ra tại Santiago Bernabeu vào ngày 26-10.

Getafe lại mất thêm một người ở phút 84 phút khi Alex Sancris nhận thẻ vàng thứ 2 vì một pha phạm lỗi khác với Vinicius. Mặc dù chơi với 9 người, Getafe gần như đã gỡ hòa trong thời gian bù giờ, khi thủ môn Thibaut Courtois của Real Madrid phải lao người để cản phá cú sút cận thành của Abu Kamara trong vòng cấm. Getafe vẫn đứng ở vị trí thứ 12. Đội bóng này đang có chuỗi 5 trận không thắng.

“Cơ hội bị Kamara bỏ lỡ thật đáng tiếc”, HLV Jose Bordalas của Getafe nói. “Thẻ đỏ của Nyom đã tạo nên sự khác biệt. Với tôi, đó không phải là thẻ đỏ, nhiều nhất là thẻ vàng”. Bordalas cũng đã chỉ trích Vinicius, cho rằng tiền đạo người Brazil đã khiêu khích ông bằng cách nói đại loại như ‘làm tốt lắm khi thay người’ vì để Nyom vào sân.

Ở các diễn biến khác. Jorge de Frutos đã ghi 2 bàn thắng trong hiệp một giúp Rayo Vallecano giành chiến thắng 3-0 trước Levante. De Frutos, cựu cầu thủ Levante, đã ghi bàn ở phút 12 và 25, và Alvaro Garcia ấn định chiến thắng ở phút 65. Rayo đánh dấu chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường, trước đó giành chiến thắng trên sân Real Sociedad tại La Liga, và đánh bại Shkendija 2-0 trên sân nhà tại Europa League. Ngược lại Levante chỉ thắng 1 trong 4 trận đấu gần nhất tại La Liga.

Real Sociedad cần đến bàn thắng ở phút 89 của Carlos Soler để gỡ hòa 1-1 trước Celta Vigo vốn chỉ còn 10 người, kéo dài chuỗi khởi đầu mùa giải kém cỏi của cả 2 đội. Sociedad, đang đứng thứ 18, chỉ có một chiến thắng sau 9 trận, với 5 trận thua và 3 trận hòa. Chiến thắng duy nhất của đội bóng xứ Basque là trước Mallorca.

Celta, đội chứng kiến hậu vệ Carl Starfelt nhận thẻ vàng thứ 2 trong thời gian bù giờ hiệp một, đã mở tỷ số với bàn thắng của Pablo Duran ở phút 20. Ở vị trí thứ 17, Celta vẫn là đội duy nhất chưa có chiến thắng nào sau 9 vòng đấu - có 7 trận hòa và 2 trận thua.

Athletic Bilbao cần đến màn trình diễn chắc chắn của thủ môn người Tây Ban Nha, Unai Simon để cứu vãn trận hòa 0-0 trước đội bóng mới lên hạng Elche. Kết quả này giúp Elche, đội xếp thứ 7, có cùng 14 điểm với Athletic, đội xếp thứ 8.

THANH TUẤN