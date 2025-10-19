Vũ Hà Minh Đức lần thứ 3 liên tiếp vô địch Giải quần vợt vô địch quốc gia

Vũ Hà Minh Đức (CLB AP Sports) tiếp tục khẳng định vị thế tay vợt số một Việt Nam khi tiếp tục lập cú đúp vô địch tại Giải quần vợt vô địch quốc gia - Cúp NovaWorld 2025.

Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 19-10, Giải quần vợt vô địch quốc gia – Cúp NovaWorld 2025 đã chính thức khép lại tại Cụm sân quần vợt NovaWorld Phan Thiet (tỉnh Lâm Đồng). Giải đấu quy tụ hơn 100 tay vợt chuyên nghiệp.

Giải do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp với Cục Thể dục Thể thao (Bộ VH-TT-DL), Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cùng Tập đoàn NovaGroup tổ chức, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng.

Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam – nữ. Nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, cho thấy sự phát triển vượt bậc của thế hệ tay vợt trẻ và sự bền bỉ của các tay vợt giàu kinh nghiệm.

Ở nội dung đơn nam, tay vợt Vũ Hà Minh Đức (CLB AP Sports) đã tiếp tục chứng minh phong độ ấn tượng khi xuất sắc giành ngôi vô địch, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp anh đăng quang ở sân chơi danh giá này (các năm 2023, 2024 và 2025).

Trao giải vô địch đôi nam

Nội dung đơn nữ ghi nhận chiến thắng thuyết phục của Trần Thụy Thanh Trúc (TPHCM), tay vợt thi đấu ổn định và bản lĩnh trong suốt giải.

Tại nội dung đôi nam, cặp Vũ Hà Minh Đức và Trương Thành Minh (AP Sports Club) đã thi đấu ăn ý và bùng nổ, vượt qua cặp đôi kỳ cựu Lê Quốc Khánh và Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội), để giành chức vô địch.

Trong khi đó, vô địch nội dung đôi nữ thuộc về cặp Phan Diễm Quỳnh và Ngô Hồng Hạnh (Quân đội) nhờ phong độ ổn định và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn. Còn ở đôi nam – nữ, bộ đôi Lê Trung Tính và Phan Diễm Quỳnh (Quân đội) tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đăng quang ngôi vô địch.

Trao giải nội dung vô địch đôi nam - nữ

Giải năm nay cũng ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của các tay vợt trẻ như Nguyễn Đại Khánh (TPHCM) và Vũ Khánh Phương (TPHCM) – đều ở lứa tuổi U18, xuất sắc lọt vào bán kết và giành đồng hạng Ba ở nội dung đơn nam và đơn nữ.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF), cho biết: “Giải Quần vợt vô địch quốc gia – Cúp NovaWorld 2025 đã thành công tốt đẹp cả về chuyên môn, công tác tổ chức và truyền thông. Đây là bước đệm quan trọng để tiếp tục nâng tầm hệ thống giải đấu quốc gia, hướng tới phát triển quần vợt Việt Nam chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế”.

TIẾN THẮNG