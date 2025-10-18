Ấn tượng lễ bế mạc giải bóng đá phong trào lớn nhất Việt Nam Cúp Becamex Group 2025

Lễ bế mạc Becamex Group Cup 2025 khép lại mùa giải thứ 18 rực rỡ với ngôi vô địch xứng đáng thuộc về Công an TPHCM sau chiến thắng 9-2 trước Nhất Trung.

Đội Công an TPHCM trở thành tân vương tại Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex - Cúp Becamex Group 2025. ẢNH: TÔ AN

Chiều 18-10 trên sân Thành phố Mới (TPHCM), Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex - Cúp Becamex Group lần thứ 18 năm 2025 chính thức khép lại bằng một lễ bế mạc rực rỡ sắc màu và tràn đầy cảm xúc.

Với dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và được dẫn dắt bởi HLV Bảo Tiến, Công an TPHCM bước vào trận chung kết trong thế cửa trên. Hai cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài và Đào Văn Phong chính là “trái tim” trong lối chơi của đội, mang đến sự chắc chắn ở tuyến giữa và những đường bóng sắc bén trên mặt trận tấn công.

"Cơn mưa" bàn thắng được tạo ra ở trận chung kết. ẢNH: DUY QUANG

Ngay trong hiệp 1, sức mạnh của tân vương được thể hiện rõ rệt. Tiền đạo Quốc Bảo lập cú hat-trick, trong khi Tấn Tài và Văn Duy cũng ghi bàn, giúp Công an TPHCM dẫn 5-0 chỉ sau 45 phút thi đấu. Bước sang hiệp 2, HLV Bảo Tiến tung vào sân các gương mặt trẻ như tuyển thủ U17 Việt Nam Nguyễn Lê Minh Khôi cùng Hồ Minh Khôi. Những nhân tố mới này nhanh chóng tỏa sáng với các pha lập công, góp phần giúp Công an TPHCM khép lại trận chung kết với tỷ số 9-2.

Chiến thắng thuyết phục này giúp Công an TPHCM lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch Becamex Group Cup, giải đấu phong trào sân 11 có quy mô lớn nhất cả nước. Từng giành ngôi á quân mùa 2023, đội bóng ngành công an đã hoàn tất “giấc mơ vàng” sau hành trình thi đấu ấn tượng và ổn định xuyên suốt mùa giải.

Chủ tịch đội bóng Becamex TPHCM Hồ Hồng Thạch dự khán trận chung kết. ẢNH: DUY QUANG

Không chỉ hấp dẫn trên sân cỏ, lễ bế mạc Becamex Group Cup 2025 còn để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Sân Thành phố Mới được phủ kín sắc cờ, tiếng trống, tiếng reo hò từ hàng nghìn cổ động viên. Những màn trao thưởng trang trọng xen lẫn khoảnh khắc hân hoan của các đội bóng làm nên không khí lễ hội thể thao thực sự, nơi tinh thần phong trào được tôn vinh và lan tỏa.

Trải qua gần bốn tháng tranh tài sôi nổi, Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex Cúp “Becamex Group” lần thứ 18 đã khép lại thành công, đánh dấu cột mốc mới cho phong trào thể thao quần chúng tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. Hàng trăm trận đấu, hàng nghìn cầu thủ đến từ các công ty, xí nghiệp, trường học và đơn vị trên khắp các khu công nghiệp đã cùng tạo nên một mùa giải bùng nổ, giàu tính nhân văn và kết nối.

Ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, trao huy chương cho cầu thủ. ẢNH: ANH TRẦN

Tinh thần “Đoàn kết, Trung thực, Cao thượng, Phát triển” tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi pha bóng đẹp, mỗi bàn thắng rực rỡ không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thể hiện tình yêu bóng đá, sự gắn bó và tinh thần đồng đội trong cộng đồng doanh nghiệp, người lao động.

Giải đấu do Tập đoàn Becamex sáng lập và tài trợ chính, được tổ chức định kỳ hằng năm với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, gắn kết đội ngũ công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh. Qua 18 mùa giải, Becamex Group Cup đã trở thành biểu tượng cho phong trào thể thao cộng đồng, là niềm tự hào của người dân Bình Dương.

Khoảnh khắc đăng quang của đội Công an TPHCM. ẢNH: ANH TRẦN

Sự thành công của giải năm nay còn đến từ công tác tổ chức chuyên nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Liên đoàn Bóng đá TPHCM, cùng các ban ngành và lực lượng trọng tài điều hành công tâm, khách quan. Đặc biệt, sự đồng hành của hàng trăm doanh nghiệp, dù còn nhiều khó khăn vẫn nhiệt tình ủng hộ, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia thi đấu, giao lưu và cống hiến hết mình.

Ban tổ chức bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị đồng hành, các đội bóng và khán giả đã góp phần tạo nên một mùa giải trọn vẹn, ý nghĩa và đáng nhớ.

Đội Nhất Trung nhận giải á quân. ẢNH: ANH TRẦN

Kết quả chung cuộc Becamex Group Cup 2025: Vô địch: Công an TPHCM Á quân: Nhất Trung Hạng 3: Đại Thành Copier Hạng 4: Sacombank Vua phá lưới: Dương Vĩnh Khang (Hướng Dương) và Nguyễn Tấn Thịnh (Bamboo) cùng 8 bàn thắng Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Thành Nam (Công an TPHCM)

