Zinedine Zidane tiết lộ tham vọng lâu dài là dẫn dắt đội tuyển Pháp

Đã hơn bốn năm kể từ lần cuối cùng Zidane giữ chức vụ HLV, nhưng biểu tượng của bóng đá Pháp vẫn là một trong những nhà cầm quân được săn đón nhất trong làng bóng đá thế giới. Những tin đồn liên quan đến việc ông gia nhập Les Bleus vẫn tiếp diễn, và lần này, ông đã công khai thừa nhận đó là điều ông mơ ước.

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ trở lại với công việc huấn luyện", Zidane nói. "Juventus ư? Tôi không hiểu tại sao điều đó lại không xảy ra. Họ sẽ luôn ở trong tim tôi vì họ đã cho tôi rất nhiều. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng một trong những mục tiêu của tôi là huấn luyện đội tuyển quốc gia Pháp. Chúng ta hãy cùng chờ xem".

Suy ngẫm về quyết định chuyển sang nghề huấn luyện sau khi treo giày, anh giải thích: "Khi tôi giải nghệ, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Sau ba năm, tôi không biết phải làm gì. Tôi đã thử nhiều cách cho đến khi đăng ký khóa học huấn luyện. Trong số tất cả những HLV tôi từng có, tôi học được nhiều nhất từ Marcello ​​Lippi -ông ấy rất quan trọng đối với tôi. Khi đến Italy, ban đầu tôi gặp khó khăn, nhưng ông ấy luôn tin tưởng tôi. Sau đó, tôi làm việc với Carlo Ancelotti với tư cách vừa là cầu thủ vừa là trợ lý -ông ấy là một người bạn và là một nhân vật quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Ông ấy là một HLV tuyệt vời vì ông ấy lắng nghe các cầu thủ của mình".

Đối với Zidane, niềm đam mê vẫn là cốt lõi của một nhà quản lý giỏi: "Một HLV giỏi phải đam mê — thực sự đam mê — với bóng đá. Không chỉ những người chiến thắng mới là giỏi; Một số HLV xuất sắc không bao giờ giành được danh hiệu. Điều quan trọng nhất là khả năng truyền tải điều gì đó đến các cầu thủ. Khi bạn đam mê, họ sẽ cảm nhận được điều đó".

Zidane, người đã có 18 năm sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, bắt đầu tại Cannes năm 1988 và giải nghệ sau World Cup 2006 tại Đức. "Đó là quyết định của tôi; đó là điều tôi muốn," ông nhớ lại. "Những gì tôi không còn thích nữa là việc đi lại, khách sạn, tất cả những thứ đó. Ở tuổi 20, mọi thứ vẫn ổn — nhưng sau này, nó trở nên mệt mỏi. Tôi có thể đã chơi thêm hai hoặc ba năm nữa, nhưng đã quyết định dừng lại".

Ông cũng nhớ lại tuổi thơ của mình ở Marseille một cách trìu mến: "Giống như tất cả những đứa trẻ khác, tôi đã học được cách yêu bóng đá trên đường phố. Bốn mươi lăm năm trước, ở Marseille, tôi luôn chơi bóng. Tôi đam mê nó — và dĩ nhiên là một người hâm mộ Marseille. Bố mẹ tôi là người Algeria đến Pháp làm việc. Khi đó, mọi thứ không dễ dàng, nhưng tôi hạnh phúc vì các con tôi đã lớn lên với sự tôn trọng — đó là điều quan trọng nhất đối với tôi".

Cuối cùng, huyền thoại người Pháp đã suy ngẫm về sự thay đổi của bóng đá: "Tôi nghĩ bóng đá đã mất đi một số thứ so với trước đây. Khi xem các trận đấu bây giờ, tôi muốn thấy nhiều lối chơi tấn công hơn. Tôi hơi nhớ bóng đá trong quá khứ".

HOÀNG HÀ