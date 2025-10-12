World Cup 2026: Tây Ban Nha thắng nhẹ, Italy níu giữ hy vọng

Tây Ban Nha thoải mái duy trì thành tích toàn thắng khi đánh bại Georgia 2-0.

Tây Ban Nha dẫn đầu Bảng E với 9 điểm sau chiến thắng thứ 3 liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào. Vắng mặt thần đồng Lamine Yamal của Barcelona do chấn thương, Nhà vô địch châu Âu vươn lên dẫn trước Georgia ở giữa hiệp một nhờ công của Yeremy Pino. Tiền vệ Mikel Oyarzabal đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 bằng một cú đá phạt ở giữa hiệp 2. Tây Ban Nha đang hơn 3 điểm so với Thổ Nhĩ Kỳ, đội đã giành chiến thắng 6-1 trước Bulgaria nhờ 2 bàn thắng của tiền đạo Kenan Yildiz (Juventus).

Bàn thắng muộn đã mang về cho Bồ Đào Nha chiến thắng 1-0 trước CH Ailen, ghi chiến thắng thứ 3 liên tiếp và nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với đội xếp thứ 2 là Hungary ở Bảng F. Ruben Neves đã ghi bàn bằng đầu ở phút bù giờ để bù đắp cho cú sút hỏng phạt đền ở phút 75 của Cristiano Ronaldo, khi siêu sao 40 tuổi sút thẳng vào giữa khung thành và thủ môn Caoimhin Kelleher đã dùng chân trái phá bóng lên. Kelleher sau đó nhảy lên và đấm tay phải ăn mừng trong khi Ronaldo lấy tay ôm mặt thất vọng. Trong trận đấu còn lại của bảng đấu, Hungary đã đánh bại Armenia với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Daniel Lukacs và Zsombor Gruber.

Người hâm mộ tại Lisbon đã dành một tràng pháo tay ở phút 21 để tưởng nhớ Diogo Jota, người đã mặc số áo đó cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Cựu tiền đạo Liverpool đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 7 cùng với em trai của mình. Ruben Neves hiện đang mặc áo số 21 và có một hình xăm ở bắp chân trái để tưởng nhớ người bạn quá cố của mình.

Erling Haaland khẳng định danh tiếng siêu sao với cú hat-trick giúp Na Uy thắng Israel 5-0.

Erling Haaland ngày càng khẳng định danh tiếng siêu sao của mình với cú hat-trick cho Na Uy trong chiến thắng 5-0 trên sân nhà trước Israel ở vòng loại World Cup hôm thứ Bảy. Haaland là cầu thủ Na Uy duy nhất ghi bàn tại Oslo, trong khi Israel có 2 bàn phản lưới nhà. Na Uy đã thắng cả 6 trận ở Bảng I và đang hơn 6 điểm so với đội xếp thứ 2 là Italy, tràn trề cơ hội giành tấm vé trực tiếp dự World Cup khi cũng quá vượt trội về hiệu số. Đội bóng của Haaland có hiệu số bàn thắng bại rất cao là +26, ghi đến 29 bàn thắng và chỉ 3 lần để thủng lưới.

Trong khi đó, Italy vẫn đang nỗ lực bám đuổi sau chiến thắng 3-1 trước Estonia. Italy vươn lên dẫn trước từ sớm nhờ công của tiền đạo Moise Kean, người đang chơi cho Fiorentina tại Serie A. Nhưng Kean sau đó đã phải rời sân vì chấn thương mắt cá chân phải. Retegui đã tìm thấy mành lưới đối phương gần cuối hiệp một và tiền đạo Pio Esposito của Inter Milan đã ghi bàn từ đường chuyền của Leonardo Spinazzola ở phút 74, ngay trước khi thủ thành Gianluigi Donnarumma để thủng lưới một bàn thắng muộn màng, nối dài chuỗi sai lầm của anh trong những năm gần đây.

Chiến thắng 1-0 của Albania trước Serbia đã giúp họ vượt qua chủ nhà để vươn lên vị trí thứ 2, nhưng vẫn kém 4 điểm so với tuyển Anh ở Bảng K. Tiền đạo Rey Manaj ghi bàn ngay trước khi hiệp một kết thúc bằng một cú vô lê gọn gàng. Trong trận đấu còn lại, Andorra hòa Latvia 2-2.

VIỆT TÙNG