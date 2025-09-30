HLV trưởng Ngọc Hoa chốt danh sách 14 VĐV đội VTV Bình Điền Long An tham dự vòng 2

Trà My (1) vẫn là tay đập chủ lực của đội VTV Bình Điền Long An tại giai đoạn thứ 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chờ tài HLV trưởng Ngọc Hoa

Ngày 30-9, đội VTV Bình Điền Long An công bố 14 cầu thủ chính thức tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 gồm Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Roni Jones-Perry, Tào Khánh My (chủ công), Nguyễn Thị Trà My, Phạm Cao Trâm Anh (đối chuyền), Đặng Thị Kim Thanh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương (phụ công), Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Trần Quí Uyên (chuyền hai) và Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên (libero).

Như vậy, HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa đăng ký các cầu thủ tốt nhất mà bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đang sở hữu để tham dự giải. Sự vắng mặt duy nhất so với giai đoạn thứ nhất trong đội hình VTV Bình Điền Long An là chủ công Trần Thị Thanh Thúy do cô sang Nhật Bản thi đấu.

Sau khi nhận nhiệm vụ HLV trưởng đội bóng từ đầu tháng 9, HLV Ngọc Hoa đã bắt tay vào chuẩn bị chuyên môn cùng các cầu thủ. Đại diện đội VTV Bình Điền Long An từng cho biết, đội bóng chuẩn bị kỹ lưỡng chiến thuật để đảm bảo tốt nhất khả năng thi đấu khi ra sân. Năm ngoái và giai đoạn đầu năm nay, HLV Ngọc Hoa từng kiêm vai trò cầu thủ ra sân.

HLV trưởng Ngọc Hoa quyết tâm giành thành tích tốt nhất cùng các học trò. Ảnh: VTVBDLA

Vì thế, cô hiểu được đâu là những điểm mạnh mà đội bóng của mình cần phát huy tối đa. Trước khi tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025, HLV Ngọc Hoa và đội bóng đã thi đấu giải SEALECT Cup 2025 ở Thái Lan. Sau đó, một số cầu thủ tiếp tục thi đấu giải bóng chuyền Vĩnh Long mở rộng 2025. Với sự tự tin vào quá trình chuẩn bị, các cầu thủ VTV Bình Điền Long An sẵn sàng tới Ninh Bình vào ngày 1-10 tham gia tranh tài.

Thận trọng từng trận đấu

Đội VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch quốc gia. Kết thúc giai đoạn thứ nhất, đội bóng tạm đứng hạng 2 nội dung nữ với 4 trận thắng, 1 trận thua. Trong giai đoạn 2, thầy trò HLV Ngọc Hoa sẽ gặp đội TPHCM và Hóa chất Đức Giang lào cai ở 2 trận cuối vòng bảng. Đại diện đội bóng cho biết, toàn đội tập trung chuyên môn tối đa và thận trọng thi đấu từng trận đấu để đạt kết quả tốt. Yêu cầu trên hết, cầu thủ phải giành được suất vào vòng chung kết sau vòng bảng.

Trước giai đoạn 2, đội VTV Bình Điền Long An là 1 trong những đội có sự chuẩn bị tích cực và được dự báo đủ khả năng giữ vững vị trí nhóm đầu.

Việc bổ sung ngoại binh tuyển thủ Mỹ Roni Jones-Perry cho thấy các nhà đương kim vô địch quốc gia không muốn để rơi cơ hội bảo vệ vị trí số 1 của mình tại giải năm nay. Nếu thành công trong các trận đấu quyết định, cơ hội để VTV Bình Điền Long An lọt vào trận cuối cùng là khả quan.

Đội Binh chủng Thông tin góp mặt nhiều cầu thủ có chuyên môn tốt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Trong ngày 30-9, đội Binh chủng Thông tin đã công bố 14 cầu thủ chính thức tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 là Phạm Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Phương, Irina Voronkova, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Ngô Thị Bích Huệ, Lưu Thị Ly Ly, Ngô Thị Sương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Lại Thị Khánh Huyền, Phạm Thị HIền, Nguyễn Như Quỳnh, Vũ Hồng Thảo Hương.

MINH CHIẾN