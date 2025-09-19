V-League 2025-2026: Quyết liệt những trận “derby”

Sức nóng của V-League 2025-2026 đang được đẩy lên cao với những trận derby nhiều duyên nợ. Hà Nội FC gặp Viettel trên sân Hàng Đẫy và cuộc đối đầu giữa Becamex TPHCM - Công an TPHCM hứa hẹn mang đến những màn so tài quyết liệt, đầy cảm xúc.

Hà Nội FC vừa chính thức nói lời chia tay với HLV Teguramori (Nhật Bản) sau 3 vòng đấu mở màn không như kỳ vọng. Trên băng ghế huấn luyện, HLV tạm quyền Adachi sẽ có cơ hội thể hiện bản lĩnh ở cuộc so tài nhiều áp lực với Viettel tại vòng 4. Tuy nhiên, nếu không tạo được sự khởi sắc, vị giám đốc kỹ thuật này hoàn toàn có thể “tiếp bước” người đồng hương Teguramori.

Việc thanh lý hợp đồng với HLV Teguramori chỉ 5 ngày trước trận gặp Viettel là quyết định đầy gấp gáp của lãnh đạo Hà Nội FC. Trong tình thế ấy, việc trao niềm tin cho ông Adachi tạm quyền dẫn dắt đội bóng xem ra là giải pháp hợp lý nhằm nhanh chóng ổn định tinh thần, củng cố lực lượng trước khi đối đầu với Viettel, đội bóng đang được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này.

Chuỗi 3 trận không thành công liên tiếp khiến Hà Nội FC rơi vào tình thế đáng báo động. Người hâm mộ kỳ vọng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện sẽ mang đến “luồng gió mới” cho đội bóng thủ đô. Ông Adachi không hề xa lạ với bóng đá Việt Nam, từng giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, và nay sẽ có trận ra mắt V-League trên cương vị HLV trưởng tạm quyền. Đáng chú ý, đối thủ của ông là HLV Popov, một nhà cầm quân cá tính, giàu bản lĩnh của CLB Viettel.

CLB Becamex TPHCM sớm lâm vào cảnh khó khăn ở giai đoạn đầu mùa. Ảnh: THANH QUỐC

Cũng ở vòng 4, trận derby giữa hai đại diện của TPHCM là Becamex TPHCM và Công an TPHCM cũng “nóng” không kém cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy. Sau chiến thắng mở màn trước HA.GL, CLB Becamex TPHCM bất ngờ thua liền 2 trận ở V-League và mới đây bị Đồng Nai loại khỏi Cúp Quốc gia, khiến áp lực đè nặng lên HLV Nguyễn Anh Đức cùng các cộng sự. Chỉ hơn nhóm cuối bảng 2 điểm, nguy cơ rơi vào khủng hoảng đã cận kề nếu họ không kịp thời cải thiện tình hình.

Khó khăn càng chồng chất khi 2 ngoại binh Ogochukwu và Ismaila vẫn chưa trở lại từ Nigeria sau chuyến đi gia hạn visa, khiến Becamex TPHCM chỉ còn duy nhất tiền vệ Miguel trên hàng công. Trong khi đó, đối thủ Công an TPHCM sở hữu nhiều gương mặt quen thuộc từng khoác áo chính Becamex như tiền đạo Tiến Linh, tiền vệ Quang Hùng và đặc biệt là HLV Lê Huỳnh Đức. Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ đầy cảm xúc và ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Lịch thi đấu vòng 4: Ngày 20-9: PVF CAND - Đà Nẵng; Thanh Hóa - Hải Phòng; Hà Nội FC - Viettel. Ngày 21-9: SLA - Hà Tĩnh; Becamex TPHCM - Công an TPHCM. Ngày 22-9: Ninh Bình - Nam Định.

QUỐC CƯỜNG