Messi “chuộc lỗi” khi ghi bàn và kiến tạo giúp Miami đánh bại Seattle

Lione Messi ghi một bàn và có một kiến ​​tạo giúp Inter Miami CF đánh bại Seattle Sounders 3-1 tại MLS vào tối thứ Ba, chỉ hơn hai tuần sau khi thua họ thua chính đối thủ này trong trận chung kết Leagues Cup 2025.

Lione Messi ghi một bàn và có một kiến tạo giúp Inter Miami đánh bại Seattle Sounders 3-1.

Sounders đã đánh bại Inter Miami 3-0 tại Leagues Cup vào ngày 31-8, nhưng Messi - người hôm thứ Bảy đá hỏng quả phạt đền lần đầu tiên kể từ năm 2022 khiến đội phải nhận thất bại cay đắng 0-3 trên sân Charlotte FC - đã tỏa sáng với đường kiến tạo cho Jordi Alba mở tỷ số ở phút 12. Messi suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt ở phút 28, nhưng cú sút lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Sau đó, Alba đáp trả ở phút 41 khi kiến ​​tạo cho Messi lao vào đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Ian Fray đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Rodrigo De Paul ở những phút đầu hiệp hai, nâng tỷ số lên 3-0. Obed Vargas đã ghi bàn thắng an ủi cho Seattle ở phút 69.

HLV Javier Mascherano của Miami cho biết chiến thắng này giúp xoa dịu nỗi đau thất bại tại Leagues Cup. “Rõ ràng đây là một chiến thắng quan trọng và cần thiết, bởi vì hôm nọ chúng tôi đã nhận một trận thua mà theo tôi, chúng tôi không xứng đáng với một kết quả nặng nề như vậy”, Mascherano nói sau trận đấu. “Điều quan trọng là, ngoài việc nỗ lực hết mình sau thất bại đó, chúng tôi phải cố gắng lấy lại tinh thần, tìm lại chuỗi chiến thắng, trước một đối thủ lớn đã tước đi cơ hội vô địch của chúng tôi vài tuần trước”.

Messi tỏa sáng và Inter Miami còn nguyên cơ hội bảo vệ danh hiệu Supporters' Shield.

Chiến thắng này rất quan trọng với Miami trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu Supporters' Shield. Hiện Messi và đồng đội xếp thứ 5 ở Bảng xếp hạng miền Đông và thứ 8 ở Bảng xếp hạng chung cuộc MLS (bao gồm Bảng xếp hạng miền Tây), nhưng cách biệt chung Miami chỉ kém 8 điểm - trong khi còn 3 trận chưa đấu trong tay. Nếu có thể thắng cả 7 trận đấu trong tay, Miami tràn trề cơ hội bảo vệ được danh hiệu.

“Chà, đó là chuỗi trận thắng liên tiếp rất dài”, Mascherano nói. “Tôi nghĩ một mặt, điều đó tốt vì nó nâng cao kỳ vọng cho chúng tôi và vì nó khuyến khích chúng tôi cạnh tranh, luôn cảnh giác, không bao giờ lơ là. Nhưng, chúng tôi cũng không thể quá khích. Hôm nay chúng tôi thắng một trận, chúng tôi còn bảy trận nữa. Chúng tôi còn bảy trận chung kết nữa - mục tiêu của chúng tôi là thắng cả bảy trận để giành vị trí đầu bảng”.

LINH SƠN