Misfits 22 - Ring of Thrones: Hai cựu chiến binh của UFC - Darren Till và Tony Feguson thắng KO thuyết phục

Hai cựu võ sĩ của Bát giác đài UFC - Darren Till (từng tranh đai bán trung) và Tony Ferguson (Cựu vô địch hạng nhẹ) đã có màn trình diễn ấn tượng và rất thuyết phục ở sự kiện quyền Anh giao đấu Misfits 22 - Ring of Thrones. Cả 2 đều giành chiến thắng KO trước các đối thủ của mình...

Ferguson giành đai MFB hạng trung đang bỏ trống

“The Gorilla” Till đã đấm gục Luke Rockhold (vốn cũng là một cựu chiến binh của UFC, từng vô địch hạng trung hồi năm 2015) khiến đối thủ bất tỉnh nhân sự ở hiệp 3, khi hiệp đấu này chỉ còn khoảng 1/3 thời gian - cho đến lúc tiếng chuông kết thúc vang lên.

Ngay sau trận thắng thứ 3 liên tiếp ở trên sàn đài của MFB (Misfits Boxing) và giành đai hạng cân bridgerweight vừa được ra mắt, “The Gorilla” đã mạnh mẽ gọi ngay tên Carl Froch (một cựu võ sĩ quyền Anh rất chất lượng từng giữ đai WBA, IBF và WBC hạng siêu trung)...

“Carl Froch chết tiệt. Ông đang ở đâu, gã hèn nhát kia?? Hãy lết ngay cái thân xác kệch cỡm của ông lên cái sàn đài khốn nạn này ngay. Hắn ta bỏ chạy rồi, hắn ta không thuộc về cuộc sống này”, Till hét vang mạnh mẽ ngay ở trên sàn đài Manchester Arena ồn ã.

“The Cobra” đã giải nghệ sau 2 trận thắng liên tiếp trước George Groves liên tục ở trong các năm 2013 và 2014. Nhưng khi “The Gorilla” kiên quyết kéo anh này quay trở lại sàn đài, nếu trận đấu diễn ra, đây sẽ là bước ngoặt lớn lao về mặt truyền thông và cả tài chính với Misfits Boxing (của KSI) vốn đang trong quá trình xây dựng thương hiệu.

Trước đó, “Ông kẹ Mỹ” Ferguson cũng có chiến thắng quyền Anh đầu tay - khi đánh bại tay Tiktoker thích thượng đài Papi bằng TKO ở giữa hiệp đấu thứ 3. Hàng loạt đòn quyền của võ sĩ người Mỹ, khi “dí” đối thủ Philippines ép sát dây đài buộc trọng tài can thiệp.

Dù đây chỉ là chiến thắng ở một sự kiện - hệ giải quyền Anh thi đấu mang tính biểu diễn và giải trí, không được tính là quyền Anh chuyên nghiệp, hệ giải dành cho các võ sĩ MMA - UFC đã giải nghệ với những KOL, nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội thích thử sức với môn đánh quyền, nó cũng giúp Ferguson “vùng vẫy vượt vũng lầy”.

“El Cucuy” đã chấm dứt chuỗi trận thất bại thảm hại liên tiếp (8 trận đấu kéo dài suốt 5 năm trời) và giành đai vô địch đầu tiên kể từ đai UFC hạng nhẹ hồi năm 2017. Hãy cùng chờ xem chuyến hành trình của anh ở MFB sẽ dài bao lâu và giải đấu này còn kéo được bao nhiêu cựu binh hết thời của UFC gia nhập...

Till đứng nhìn đối thủ vừa tỉnh lại

Cận cảnh Rockhold bất tỉnh

Till hạ KO đối thủ

Ferguson chấm dứt chuỗi trận thua

Ferguson thắng TKO Papi

Đ.Hg.