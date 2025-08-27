Trịnh Thu Vinh tự tin hơn sau khi giành HCĐ ở giải vô địch châu Á

Xạ thủ quan trọng số 1 của đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết rất thận trọng vào chuẩn bị chuyên môn nhưng tấm HCĐ giải vô địch châu Á 2025 đã khích lệ tinh thần đáng kể.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh lần đầu tiên giành HCĐ 25m súng ngắn thể thao giải vô địch châu Á. Ảnh: MINH MINH

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh hoàn tất tranh tài các nội dung của mình tại giải vô địch châu Á 2025 đang tổ chức ở Kazakhstan với thành tích HCĐ nội dung 25m súng ngắn hơi nữ. Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam khẳng định kết quả thi đấu lần này của Trịnh Thu Vinh là có giá trị. Phong độ của xạ thủ nữ súng ngắn số 1 Việt Nam tiếp tục ổn định, phát huy đúng chuyên môn sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hai năm trước, Trịnh Thu Vinh lần đầu tham dự giải vô địch châu Á 2023 ở Hàn Quốc. Cô kịp đặt dấu ấn với HCĐ bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ. Hai năm sau, Trịnh Thu Vinh tranh tài giải vô địch châu Á 2025 và giành HCĐ bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ.

Xét về thành tích chuyên môn, Trịnh Thu Vinh là xạ thủ nữ đầu tiên của Việt Nam đạt huy chương cá nhân giải vô địch châu Á tại 2 nội dung quan trọng 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao. Đáng chú ý, 2 nội dung trên thuộc nhóm trọng điểm được đội tuyển bắn súng Việt Nam hướng đến giành thành tích cao nhất trong các kỳ ASIAD và Olympic sắp tới. “Tôi đã tập trung để thi đấu với khả năng tốt nhất. Tấm huy chương ở Kazakhstan thật sự ý nghĩa với tôi”, Trịnh Thu Vinh chia sẻ ngắn từ Kazakhstan sau khi giành huy chương.

Trước khi giải vô địch châu Á 2025 khởi tranh, Trịnh Thu Vinh đứng hạng 7 trên bảng xếp hạng thế giới ISSF nội dung 25m súng ngắn hơi nữ. Tuy nhiên, thành tích hạng 3 tại giải vô địch châu Á 2025 chắc chắn giúp xạ thủ của Việt Nam sẽ tăng bậc. “Dự báo sau thành tích HCĐ giải châu Á 2025, Thu Vinh sẽ tích lũy thêm điểm có thể tăng bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Xạ thủ có thứ hạng cao sẽ có những lợi thế nhất định khi tham dự các giải quốc tế”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam phân tích.

Chuyên gia đang đồng hành cùng Trịnh Thu Vinh trong các giải đấu quan trọng. Ảnh: BSVN

Tại Olympic Paris (Pháp) 2024, Trịnh Thu Vinh đã lọt vào chung kết bài bắn 25m súng ngắn hơi nữ để đứng hạng 7. Quá trình tập luyện cùng chuyên gia Byambajavyn Altantsetseg thời gian qua, Thu Vinh tiếp thu thêm nhiều điều về chuyên môn. Trên hết, xạ thủ giữ ổn định phong độ và tìm cơ hội bứt phá ở thời điểm quan trọng.

Cô từng bày tỏ: “Tôi giữ sự tập trung trong tập luyện để làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Tôi may mắn khi các HLV và chuyên gia hướng dẫn những điều chỉnh phù hợp để tự tin thi đấu”. Lãnh đạo ngành thể thao và thể thao Công an Nhân dân xác định Trịnh Thu Vinh là VĐV trọng điểm của môn bắn súng hướng đến làm các nhiệm vụ SEA Games, ASIAD và Olympic. Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33-2025 vào tháng 12 tại Thái Lan sau đó chuẩn bị lực lượng đối với ASIAD 20 năm 2026. Trịnh Thu Vinh có những nhiệm vụ quan trọng tại 2 đấu trường này.

Nữ tuyển thủ sẽ rời Kazakhstan về nước ngày 28-8. Ngay sau đó, cô tiếp tục tham dự giải các tay súng xuất sắc quốc gia 2025 sẽ khởi tranh ngày 29-8 ở Hà Nội ngay sau đó. Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam khẳng định xạ thủ chuyên nghiệp như Trịnh Thu Vinh chịu được áp lực thi đấu giải liên tục để gia tăng chuyên môn cho bản thân.

MINH CHIẾN