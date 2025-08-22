Liverpool mất tân binh Frimpong “vài tuần” vì chấn thương

HLV Arne Slot cho biết hậu vệ phải Jeremie Frimpong của Liverpool sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần do chấn thương gân kheo, dự kiến tân binh được kỳ vọng này chỉ trở lại sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế tháng 9 sắp tới.

Jeremie Frimpong (trái) của Liverpool nghỉ thi đấu vài tuần do chấn thương gân kheo.

Frimpong đã bị chấn thương trong chiến thắng 4-2 trước Bournemouth ở trận mở màn Ngoại hạng Anh hôm thứ Sáu, anh rời sân ở phút 60. Giờ đây, tuyển thủ Hà Lan sẽ vắng mặt trong các trận đấu Ngoại hạng Anh với Newcastle vào thứ Hai, và sau đó là Arsenal. Anh cũng không thể cùng tuyển Hà Lan đối đầu Ba Lan và Lithuania tại vòng loại World Cup 2026 vào đầu tháng 9.

Vấn đề của Frimpong sẽ khiến HLV Slot đau đầu khi ông không còn hậu vệ phải đúng nghĩa nào trong trận đấu với Newcastle, khi một lựa chọn khác là Conor Bradley gần đây đã bị chấn thương. Hậu vệ kỳ cựu Trent Alexander-Arnold trước đó đã rời đi để gia nhập Real Madrid vào đầu mùa mùa hè. Trung vệ Joe Gomez cuối tuần trước đã được tung vào sân 18 phút mặc dù chỉ mới tập hai buổi sau ba tuần nghỉ thi đấu vì chấn thương.

“Hiện tại chúng tôi chỉ có hai chấn thương, nhưng thật không may là hai chấn thương đều ở cùng một vị trí”, Slot nói. “Điều tốt là chúng tôi có những cầu thủ khác có thể thi đấu ở đó. Wataru Endo đã chơi ở đó vài phút, Dominik Szoboszlai cũng đã chơi ở đó rồi. Vẫn còn những lựa chọn khác mà chúng tôi có thể khám phá”.

HLV Arne Slot hài lòng về mùa hè chuyển nhượng và khởi đầu chiến thắng của Liverpool.

Slot cũng bác bỏ ý kiến ​​cho rằng chuyến đi đến vùng Đông Bắc của Liverpool sẽ dễ dàng hơn do sự vắng mặt của Alexander Isak, và những xáo trộn mà nó gây ra cho Newcastle. Chân sút 25 tuổi người Thuỵ Điển quyết tâm ra đi với điểm đến mong muốn là Liverpool. Tuy nhiên, Newcastle quyết liệt ngăn cản, từ đó làm mối quan hệ cấu đến mức gần như không thể hàn gắn. Isak bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của Newcastle trong mùa giải hòa Aston Villa vào thứ Bảy, và giờ không chơi trận gặp Liverpool tại St James' Park vào thứ Hai.

“Tôi không nghĩ họ là một CLB gặp khó khăn”, Slot nói. “Tôi cho rằng Isak sẽ không ra sân, nhưng họ vẫn có Anthony Gordon ở vị trí tiền đạo số 9, Anthony Elanga ở vị trí tiền vệ cánh phải và Harvey Barnes ở cánh trái 0 và Jacob Murphy thậm chí còn không ra sân. Đây là Ngoại hạng Anh, tất cả chúng ta đều có rất nhiều lựa chọn và Newcastle cũng vậy”.

Nhà cầm quân người Hà Lan chứng kiến ​​khoản chi tiêu hơn 300 triệu bảng của Liverpool trong mùa hè này, nhưng CLB đã được bù đắp bằng doanh thu hơn 200 triệu bảng. Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu hôm thứ Năm, Slot cho biết: “Tôi hài lòng với đội hình hiện tại, nhưng nếu chúng tôi nghĩ rằng có một cầu thủ thực sự có thể giúp chúng tôi thi đấu tốt hơn thì câu lạc bộ này luôn cho thấy họ có thể chiêu mộ bất kỳ ai. Tất nhiên, mọi mục tiêu của chúng tôi cũng cần phải đáp ứng mọi yêu cầu: mức phí chuyển nhượng hợp lý, vị trí phù hợp và cầu thủ muốn đến với chúng tôi. Tôi nói rằng hai cầu thủ cho mỗi vị trí là lý tưởng, nhưng đôi khi ít hơn lại tốt hơn để không làm các cầu thủ thất vọng”.

VIỆT TÙNG