TPHCM xếp nhất toàn đoàn môn đua thuyền truyền thống

Ngày 22-8, tại hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành, TPHCM), lễ bế mạc Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2025 và Giải Đua thuyền Canoeing vô địch trẻ, U21, U23 quốc gia 2025 đã diễn ra trong không khí sôi nổi, khép lại 10 ngày tranh tài quyết liệt.

TPHCM giành vị trí nhất toàn đoàn ở giải đua thuyền truyền thống quốc gia 2025. Ảnh: TRÚC GIANG

Kết quả chung cuộc, đoàn TPHCM xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn ở môn đua thuyền truyền thống với 7 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ. Hải Phòng xếp hạng nhì với 4 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Phú Thọ giành hạng ba với 3 HCV. Ở môn Canoeing đoàn Hải Phòng khẳng định sức mạnh vượt trội với 25 HCV, 18 HCB và 6HCĐ đứng đầu bảng tổng sắp chương. Đà Nẵng về nhì với 22 HCV và TPHCM xếp thứ ba với 10 HCV, 10 HCB và 17 HCĐ.

Giải đấu diễn ra từ ngày 12 đến 22-8 với sự góp mặt của gần 780 huấn luyện viên và vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành và ngành trên cả nước.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao ở nội dung đua thuyền truyền thống. Ảnh: TRÚC GIANG

Đây là lần đầu tiên TPHCM đăng cai nhưng công tác tổ chức đã được chuẩn bị chu đáo, nhận được sự đánh giá cao về chất lượng chuyên môn cũng như điều kiện cơ sở vật chất.

Ban tổ chức cho biết thành công của giải sẽ tạo thêm động lực để TPHCM và nhiều địa phương khác quan tâm hơn đến việc phát triển các môn thể thao dưới nước. Với cảnh quan thiên nhiên thuận lợi cùng hạ tầng kỹ thuật đáp ứng chuẩn thi đấu, hồ Đá Bàng được kỳ vọng trở thành điểm thi đấu mới của thể thao đua thuyền, hướng tới việc đăng cai nhiều giải lớn, trong đó có Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào năm 2026.

TRÚC GIANG