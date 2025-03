Trent Alexander-Arnold đến Real Madrid? Những “mất mát” của Liverpool và tại sao việc thay thế anh có thể là bất khả thi

Alexander-Arnold, người có hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, đã ra sân 349 lần cho đội bóng thời thơ ấu của mình kể từ khi ra mắt đội một ở tuổi 18 vào năm 2016, phát triển thành một trong những nhà kiến tạo hiệu quả nhất Premier League dưới thời Jurgen Klopp và đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua giành danh hiệu của họ dưới sự dẫn dắt của Arne Slot.

Việc Alexander-Arnold rời đi sẽ là cú sốc lớn đến mức nào?

Vua sáng tạo của Liverpool

Sự đóng góp phi thường của Alexander-Arnold tại Liverpool đã giúp định nghĩa lại vai trò vị trí hậu vệ cánh. Anh là nhà kiến tạo chính của đội và là trung tâm mà đội bóng xoay quanh. Dù trên danh nghĩa là một hậu vệ, anh đã tích lũy được những con số sáng tạo có thể sánh ngang với bất kỳ số 10 nào.

Thực tế, kể từ khi ra mắt Premier League vào tháng 12 năm 2016, Alexander-Arnold đã tạo ra số cơ hội nhiều thứ hai trong số các cầu thủ Premier League, chỉ đứng sau Kevin De Bruyne của Manchester City. Tổng cộng 514 cơ hội mà Alexander-Arnold tạo ra trong khoảng thời gian đó cao hơn 22% so với bất kỳ hậu vệ nào khác, với đồng đội tại Liverpool của anh, Andrew Robertson, đứng thứ hai với 421 cơ hội. Sau đó là Lucas Digne, trước đây chơi cho Everton và hiện tại là Aston Villa, với 330 cơ hội.

Anh không chỉ đơn thuần tích lũy số lượng lớn cơ hội tạo ra nhờ việc thực hiện tốt các quả phạt góc, chẳng hạn. Thay vào đó, cầu thủ từng nói có thể “thực hiện bất kỳ đường chuyền nào anh nhìn thấy” đã thể hiện khả năng hiếm có trong việc tạo ra nguy hiểm ở mọi giai đoạn của trận đấu.

Hãy xem xét thực tế rằng, kể từ mùa giải 2018/19, mùa giải đầu tiên anh đá chính trọn vẹn cho Liverpool, Alexander-Arnold xếp thứ sáu trong số các cầu thủ Premier League về số cơ hội tạo ra từ tình huống mở, ngoài ra còn đứng thứ ba về số cơ hội từ các tình huống cố định.

Anh đã thực hiện tổng cộng 88 đường chuyền xuyên phá trong khoảng thời gian đó, đứng thứ bảy trong số tất cả các cầu thủ Premier League và gấp gần bốn lần so với bất kỳ hậu vệ nào còn thi đấu. Tổng cộng 63 pha kiến tạo của anh trong cùng khoảng thời gian này đưa anh lên vị trí thứ ba, chỉ sau đồng đội tại Liverpool Mohamed Salah với 75 và De Bruyne với 74. Tổng cộng 64 pha kiến tạo của anh tại Premier League là con số cao nhất của bất kỳ hậu vệ nào trong lịch sử giải đấu.

Nếu nhìn sâu hơn, người ta dùng thông số đo lường chất lượng thực sự của các cơ hội được tạo “kiến tạo kỳ vọng” (xA), một chỉ số đo lường khả năng một cơ hội dẫn đến bàn thắng. Về mặt này, số liệu của Alexander-Arnold là không có đối thủ. Kể từ đầu mùa giải 2018/19, anh đã tích lũy tổng cộng 58,67 xA, đứng đầu danh sách. Là một hậu vệ, anh là một sự hiện diện khác thường trong danh sách gồm các tiền vệ tấn công và tiền đạo xuất sắc như De Bruyne, Salah và Bruno Fernandes.

Alexander-Arnold thường hoạt động ở khu vực sâu hơn so với những cầu thủ này, dù được phép di chuyển vào trong, nhưng không ai giỏi hơn anh trong việc đưa bóng vào vòng cấm đối phương. Tổng cộng, anh đã thực hiện 2.593 đường chuyền vào vòng cấm kể từ khi ra mắt Premier League, nhiều nhất trong số các cầu thủ và là một ví dụ khác về quy mô đáng kinh ngạc của tầm ảnh hưởng tấn công của anh.

Khả năng phân phối bóng xuất sắc của anh không chỉ là phương tiện để tạo cơ hội. Nó còn vô giá trong việc kéo giãn đối thủ, điều này được thể hiện qua số liệu về các đường chuyền đổi cánh của anh. Những đường chuyền ngang sân chính xác của anh là một đặc trưng và đã trở thành một phần quan trọng trong cách tiếp cận của Liverpool. Kể từ khi Opta bắt đầu ghi lại dữ liệu vào mùa giải 2017/18, anh đã thực hiện 400 đường chuyền đổi cánh, gần gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác. Trung vệ Lewis Dunk của Brighton đứng thứ hai với 236. Đây chỉ là một thuộc tính khác khiến anh nổi bật.

Nhà cung cấp bóng cho Salah, câu hỏi về phòng ngự

Tất nhiên, Alexander-Arnold không phải là người duy nhất sắp hết hợp đồng tại Liverpool. Virgil van Dijk và Salah cũng ở trong tình trạng tương tự. Nếu Salah ở lại, Liverpool sẽ cần tìm cách thay thế nhà “cung cấp” chơi phía sau anh ở vị trí hậu vệ phải mang lại. Salah đã hưởng lợi rất nhiều từ đường cung cấp bóng đó qua nhiều năm, và sự thấu hiểu giữa hai người là lẫn nhau, với Alexander-Arnold gần đây mô tả cầu thủ 32 tuổi này là đồng đội thân thiết nhất của mình.

“Chỉ vì chúng tôi đã quen biết nhau bao lâu và chơi cùng nhau bao lâu, mối liên kết và sự kết nối của chúng tôi, đặc biệt là trên sân,” anh nói. “Dù có thể nhiều lần như vậy, chúng tôi không bao giờ phàn nàn về nhau. Chúng tôi chỉ biết phong cách chơi của nhau”. Vai trò của Alexander-Arnold trong việc giúp Salah phát huy tối đa khả năng được thể hiện rõ qua các con số. Kể từ khi trở thành đồng đội vào năm 2017, Alexander-Arnold đã tạo ra nhiều cơ hội hơn cho Salah tại Premier League so với bất kỳ cầu thủ nào khác, với 100 cơ hội. Con số này vượt xa 13 so với Sadio Mane đã ra đi và gần gấp đôi bất kỳ cầu thủ Liverpool hiện tại nào khác, với Robertson đứng thứ hai với 51.

Không nghi ngờ gì, Salah là cầu thủ xuất sắc nhất của Liverpool mùa này, và thực tế là trong nhiều mùa giải trước đó tại câu lạc bộ. Nhưng Alexander-Arnold đã là một người hỗ trợ quan trọng, kết nối cánh phải của họ như một cầu nối giữa hàng thủ và hàng công. Đây là một ví dụ về việc mất anh, dù tự nó đã là một cú sốc lớn, có thể gây ra những hiệu ứng dây chuyền.

Mũi tên liền nét thể hiện các đường chuyền phổ biến nhất; đường chấm thể hiện chuyển động phổ biến nhất

Nhưng không phải mọi đóng góp của anh đều hoàn toàn tích cực. Lên công nhiều thì Alexander-Arnold lại phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các đồng đội phòng ngự ở đầu bên kia sân. Tầm nhìn và khả năng chuyền bóng của anh là vô song, nhưng những điểm yếu phòng ngự được cho là của anh thường khiến anh trở thành mục tiêu cho các đối thủ. Thực tế, kể từ khi ra mắt Premier League, anh đã bị đối thủ rê bóng qua nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác hơn 100 lần, với 296 lần, một con số thống kê làm nổi bật sự dễ bị tổn thương của anh trong các tình huống một đối một.

Trent có thể được thay thế không?

Dù anh có thể có những điểm yếu với tư cách là một hậu vệ, sự nghiệp của Alexander-Arnold tại Premier League cho đến thời điểm này cho thấy điểm mạnh của anh vượt xa những điểm yếu.

Những con số sáng tạo phi thường của anh nhấn mạnh thách thức to lớn mà câu lạc bộ sẽ phải đối mặt để thay thế anh. Ít nhất tại Premier League, không hậu vệ nào thể hiện khả năng tấn công tương tự với mức độ ổn định tương đương.

Nói cách khác, sự độc đáo của anh là một phần sức hút của anh đối với Real Madrid.

Tất nhiên, Liverpool có một phương án thay thế đầy tiềm năng ở Conor Bradley, 21 tuổi, người đã thể hiện tiềm năng đáng kể khi làm dự bị cho Alexander-Arnold trong hai mùa giải qua.

Bradley đã ra sân tổng cộng 50 trận cho đội một trong tất cả các giải đấu. Anh đặc biệt gây ấn tượng trong thời gian Alexander-Arnold vắng mặt vì chấn thương đầu gối ở nửa sau mùa giải trước.

Nhưng anh là một kiểu hậu vệ phải rất khác so với Alexander-Arnold và dù anh có mang lại mối đe dọa tấn công, anh không thể sánh bằng số liệu của đồng đội về khả năng tạo cơ hội. Theo Opta, anh trung bình tạo ra ít hơn một nửa số kiến tạo kỳ vọng mỗi 90 phút so với Alexander-Arnold và thực hiện ít đường tạt bóng hơn nhiều, dù là một người chạy nhanh hơn, có xu hướng dâng cao chồng cánh. Bradley không có cùng khả năng tiến bóng bằng các đường chuyền, gửi đi ít đường chuyền tiến lên hơn nhiều so với Alexander-Arnold. Và dù anh mang lại sự chắc chắn hơn trong phòng ngự, đáng chú ý là, theo biểu đồ trên, anh vẫn bị rê bóng qua với tỷ lệ tương đối cao mỗi 90 phút.

Có lẽ thật khắc nghiệt khi đánh giá khả năng tấn công của một cầu thủ trẻ như Bradley theo tiêu chuẩn mà hậu vệ phải đồng đội tại Liverpool đặt ra. Nhưng đó là thực tế mà Liverpool phải đối mặt khi anh ra đi.

Tìm một người thay thế trực tiếp cho Alexander-Arnold có lẽ là nhiệm vụ bất khả thi. Thay vào đó, có thể là một quá trình điều chỉnh lại, và giảm thiểu tổn thất từ sự đóng góp tấn công to lớn của anh theo những cách khác.

HỒ VIỆT