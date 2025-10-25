Săn bàn từ pha đá phạt: Arteta đã ấp ủ từ 10 năm trước

HLV Mikel Arteta luôn quyết thắng trong mọi trận đấu

Pháo thủ đã ghi được 10 bàn thắng từ các tình huống đá phạt tại Ngoại hạng Anh mùa này - thành tích sớm nhất trong một mùa giải mà một đội bóng nào đó có thể đạt được trong lịch sử giải đấu.

Arteta kết thúc sự nghiệp thi đấu tại Emirates vào năm 2016 trước khi gia nhập ban huấn luyện của Pep Guardiola tại Manchester City. Và khi vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, người hiện đang chuẩn bị có sáu năm dẫn dắt Arsenal, được hỏi vào thời điểm nào ông nghĩ nên tập trung vào tầm quan trọng của các tình huống cố định, ông trả lời: "Mười năm trước. Tôi bắt đầu có tầm nhìn và cố gắng áp dụng một phương pháp, đồng thời cố gắng tìm kiếm những người giỏi nhất để thực hiện điều đó".

"Tôi đã đến Man City với HLV giỏi nhất thế giới và tôi có thể thấy chúng tôi cần cải thiện ở đâu, và điều đó rất rõ ràng bởi vì có lúc tôi đã tiến hành ngón đòn này nhưng tôi không phải là người giỏi nhất thế giới để làm điều đó. Vì vậy, nếu tôi không phải là người giỏi nhất thế giới săn bàn theo cách này và không phải là phương pháp tốt nhất để làm điều đó, thì vẫn có cách để cải thiện ngón đòn đó".

Trước chuyến làm khách của Crystal Palace tới sân vận động Emirates vào cuối tuần này, Arteta thừa nhận ông biết các tình huống cố định - bao gồm cả đá phạt và phạt góc - sẽ là yếu tố thiết yếu cho bất kỳ thành công nào trong triều đại của ông tại Arsenal.

Điều quan trọng là, Arteta đang theo học chứng chỉ HLV khi ông gặp Nicolas Jover, người sau này trở thành HLV các tình huống cố định tại Brentford trước khi gia nhập Arsenal vào năm 2021. Jover đã đóng góp rất lớn vào khả năng đáng kinh ngạc của Arsenal trong các tình huống cố định. "Bạn có thể thấy ngay sau đó khi chúng tôi bắt đầu thực hiện ngón nghề này. Chúng tôi đã tạo ra văn hóa, mang lại tầm quan trọng cho một phần của trận đấu (các tình huống cố định). Bóng đá đang phát triển, và cách đối thủ đối xử với chúng tôi cũng vậy, và chúng tôi phải tối đa hóa những điều thường xuyên xảy ra".

Arsenal chỉ để thủng lưới ba lần tại Premier League mùa này và giữ sạch lưới ba trận liên tiếp tại Champions League, đồng nghĩa với việc thành tích phòng ngự của họ sau 12 trận là tốt nhất trong lịch sử 138 năm của CLB. Chelsea của Jose Mourinho 20 năm trước chỉ để thủng lưới 15 bàn trên hành trình đến chức vô địch Premier League, một kỷ lục của Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi muốn những thành tích như vậy. Cuối cùng, chúng tôi muốn giành được danh hiệu và các danh hiệu," Arteta, người đang đặt mục tiêu giành chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2004, cho biết. "Nhưng rõ ràng, càng ghi được nhiều bàn thắng, chúng tôi càng tiến gần hơn đến mục tiêu của mình, và thành tích phòng ngự đó rất tốt, nhưng chúng tôi cần phải ổn định và đây mới chỉ là khởi đầu của mùa giải. Chúng tôi có thể tiến bộ hơn nữa".

HOÀNG HÀ