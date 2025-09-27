Ruben Amorim tiết lộ lý do Amad không thể ra sân trận Brentford

Ngôi sao tấn công Amad Diallo sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa Manchester United và Brentford vào trưa thứ Bảy sau khi anh được nghỉ phép vì lý do gia đình.

HLV Ruben Amorim và Amad Diallo

HLV trưởng Ruben Amorim xác nhận tuyển thủ Bờ Biển Ngà sẽ vắng mặt trong đội hình tại Sân vận động Cộng đồng Getch cùng với Casemiro, người đang chịu án treo giò một trận sau khi nhận hai thẻ vàng trong trận thắng Chelsea cuối tuần trước, và bộ đôi Noussair Mazraoui và Lisandro Martinez do chấn thương.

"Licha vắng mặt, Casemiro vắng mặt vì thẻ đỏ (trong trận Chelsea)", Amorim nói. "Amad không có mặt ở đây vì có người thân trong gia đình đã qua đời. Chúng tôi đang hỗ trợ hết mình cho Amad và hiểu rằng cậu ấy cần được trở về nhà. Mazraoui sẽ không trở lại cho đến loạt trận quốc tế. Những người còn lại đều đã sẵn sàng".

Được biết, Diallo đang ở nhà tại Manchester và chưa đến Bờ Biển Ngà. Sau chiến thắng Chelsea tại Old Trafford, cầu thủ 23 tuổi đã xóa bài đăng trên Instagram sau khi bị chỉ trích vì đăng ảnh chụp cùng Alejandro Garnacho, khi họ đổi áo trong phòng thay đồ.

Người hâm mộ Man United đã chào đón Garnacho nồng nhiệt trong lần đầu tiên anh trở lại Old Trafford, sau cuộc chuyển nhượng sang Chelsea với hợp đồng trị giá 40 triệu bảng.

Amorim nói thêm: 'Tôi luôn nói điều tương tự với các cầu thủ của mình: Hãy tắt mạng xã hội. Ngày nay, đó là cái giá phải trả. Nhưng điều quan trọng là CLB và bạn bè, đó là cuộc sống thực sự của Amad, chúng tôi ở đây vì cậu ấy. Đây là một khoảnh khắc khó khăn và trong những khoảnh khắc như thế này, trận đấu tiếp theo không còn quan trọng nữa. Chúng tôi có thể thắng mà không cần Amad và chúng tôi cũng muốn giành chiến thắng vì Amad”.

Trận đấu tiếp theo sẽ là quan trọng nhất với Man United

Sau 2 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà (trước Burnley và Chelsea), Quỷ đỏ vẫn chưa thuyết phục được các fan của mình. Vì thế, HLV Amorim nhấn mạnh trong buổi họp báo: "Trong một thời gian dài, trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu quan trọng nhất đối với Manchester United. Tôi hiểu cảm giác của người hâm mộ. Hãy bắt đầu thay đổi cảm giác đó và thể hiện bản thân với sự khẩn trương mà chúng tôi cần phải làm trên sân cỏ."

Amorim tin rằng đội bóng của ông đã chơi tốt mùa này nhưng kết quả không phản ánh đúng màn trình diễn. Tuy nhiên, việc xây dựng dựa trên khởi đầu tích cực có thể là chìa khóa để tạo đà cho họ.

"Tôi không nói là chơi tốt, bởi vì tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều đó trong năm nay. Điều thực sự quan trọng là Man Utd đã thắng hai trận liên tiếp, tôi nghĩ vậy, và chúng tôi đã nói về điều đó vào cuối trận. Điều thực sự quan trọng đối với chúng tôi là phải có cảm giác cấp bách rằng chúng tôi cần phải thắng bằng mọi giá, và điều đó sẽ rất khó khăn. Mỗi khi chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu và xem đối thủ tiếp theo, bạn đều nghĩ rằng nó sẽ rất khó khăn. Tôi có cảm giác đó".

"Nhưng đối với tôi, chúng tôi không thể kiểm soát kết quả của trận đấu. Điều quan trọng nhất là bắt đầu trận đấu theo cách chúng tôi đã làm với Chelsea, với Burnley, với Arsenal. Trong những trận đấu như thế này, chúng tôi cần phải sẵn sàng và có cảm giác rằng chúng tôi cần phải thắng mọi trận đấu".

HOÀNG HÀ