Rodri trở lại củng cố niềm tin của Guardiola vào cuộc đua vô địch

HLV Pep Guardiola chưa bao giờ ngại thừa nhận vai trò không thể thiếu của Rodri đối với Man.City.

Cầu thủ giành Quả bóng Vàng 2024 đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải trước sau ca phẫu thuật đầu gối, và gặp phải các vấn đề về thể lực cho đến nay. Rodri sẽ được ra sân lần đầu tiên sau gần một tháng khi Man.City tiếp đón đội nhì bảng Bournemouth tại sân Etihad vào Chủ nhật. “Tôi nghĩ Rodri sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Tôi không biết liệu cậu ấy có thể ra sân ngay từ đầu hay không, nhưng hy vọng cậu ấy có thể ở lại với chúng tôi”, Guardiola nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.

Man.City đã thua 3 trong 9 trận mở màn Ngoại hạng Anh, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. Tuy nhiên, đoàn quân của Guardiola chỉ thua một lần trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, khởi đầu mạnh mẽ tại Champions League và lọt vào tứ kết Cúp Liên đoàn. “Chúng tôi chưa phải là đội bóng mạnh nhất, nhưng chúng tôi đang ở rất gần”, Guardiola nói thêm. “Tôi đã nói trước đây rằng chúng tôi có thể cảm nhận được điều đó khi tôi quan sát đội bóng và phòng thay đồ, cách chúng tôi tập luyện và thi đấu - cách chúng tôi muốn làm mọi thứ. Tôi có cảm giác Rodri có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất, khi đó chúng tôi sẽ là một đội bóng khó bị đánh bại. Liệu chúng tôi có còn tiến gần đến chức vô địch không? Tôi không biết, nhưng ngay từ đầu kể từ Club World Cup tại Mỹ, tôi đã lạc quan về những gì đội bóng này có thể làm được trong mùa giải này”.

Erling Haaland không bị ảnh hưởng nhiều sau cú va chạm với cột dọc vào cuối tuần trước.

Guardiola cũng xác nhận Erling Haaland đã bình phục chấn thương. Tiền đạo người Na Uy đã bị đau khi va chạm với cột dọc vào cuối trận thua 0-1 của Man.City tại Aston Villa tuần trước, và không có tên trong đội hình ra sân cho trận đấu cúp giữa tuần với Swansea. Trận thua trước Villa đã chấm dứt chuỗi ghi bàn của Haaland vào đầu mùa giải, với 12 trận trước đó anh đã ghi bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia. Haaland hiện đã ghi 24 bàn chỉ sau 15 lần ra sân mùa này.

Man.City bắt đầu tuần mới với 2 điểm kém hơn Bournemouth, đội đang có chuỗi 8 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh. Guardiola đặc biệt ấn tượng với The Cherries sau khi họ đã bán đi 3 trong số 4 hậu vệ ưa thích của mình ở mùa giải trước. Milos Kerkez, Dean Huijsen và Illia Zabarnyi lần lượt gia nhập Liverpool, Real Madrid và Paris Saint-Germain với tổng mức phí chuyển nhượng hơn 150 triệu bảng. “Họ đang vận hành đội bóng rất tốt, là những người hàng đầu. Điều đáng nói là họ phối hợp ăn ý với ban lãnh đạo, với các giám đốc thể thao, với HLV và với các cầu thủ. Họ có một triết lý rõ ràng và điều đó không thay đổi”, Guardiola đánh giá.

VIỆT TÙNG