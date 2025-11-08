Real Madrid đến Rayo để tìm lại cảm giác chiến thắng

Kylian Mbappe quyết cùng Real Madrid quật khởi sau trận thua Liverpool tại Champions League.

Đoàn quân của HLV Xabi Alonso đang có phong độ cao sau chiến thắng gần đây trước Barcelona trong trận ‘El Clasico’, cho đến khi họ Liverpool đánh bại 0-1 tại Champions League hôm thứ Ba. Lẽ ra, thất bại có thể còn nặng nề hơn nếu không có tài năng của thủ môn Thibaut Courtois, người có 8 pha cản phá xuất sắc trong suốt đêm. Kết quả này ít nhiều đã dập tắt sự lạc quan mà họ tạo ra trước đó.

Xabi Alonso, người tiếp quản vị trí HLV từ Carlo Ancelotti vào tháng 5, đã dẫn dắt Real Madrid giành 18 chiến thắng sau 21 trận trên mọi đấu trường. Bất chấp những màn trình diễn xuất sắc của mình, thất bại mới nhất đã làm dấy lên những lo ngại về khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất châu Âu của Real Madrid. Việc đội bóng cũng thua nặng nề trước Paris St Germain và Atletico Madrid, cùng với những quyết định chiến thuật như việc hạn chế sử dụng các bản hợp đồng đình đám Trent Alexander-Arnold và Endrick, đã dẫn đến những nghi ngờ về cách tiếp cận trận đấu của Alonso.

Nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn duy trì sự lạc quan, tuyên bố đội bóng của ông sẽ cần phải đáp trả. Real Madrid đang dẫn 5 điểm trước đội nhì bảng Barcelona, trước khi đến làm khách trên sân của Rayo - đội đang xếp thứ 10. “Không có gì đáng trách cả. Bây giờ chỉ là tháng 11. Chúng tôi đã chơi tốt trong trận El Clasico. Ở trận đấu gần nhất, có những điều đã hiệu quả và những điều khác cần cải thiện. Chúng tôi phải phân tích những gì đã xảy ra và sau đó nghĩ về Rayo”.

Trở lại La Liga, Kylian Mbappe hy vọng sẽ tận hưởng cảm giác ghi bàn trong chuyến làm khách đến Rayo, nơi anh có thể khai thác tốc độ của mình trước hàng phòng ngự dâng cao. Tiền đạo người Pháp đang dẫn đầu La Liga với 13 bàn thắng sau 11 vòng đấu, nhiều hơn 6 bàn so với cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2. Tuy nhiên, tiền vệ trụ cột của Real Madrid, Aurelien Tchouameni sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian chưa xác định sau khi dính chấn thương cơ đùi trái trong trận đấu với Liverpool. Tiền đạo Franco Mastantuono cũng có thể tiếp tục nằm trong danh sách chấn thương sau khi vắng mặt trong trận đấu với Liverpool vì chấn thương ở vùng háng…

Barcelona làm khách đến sân của Celta Vigo khi điểm yếu phòng ngự đang phơi bày.

Ở các diễn biến quan trọng khác của vòng 12 La Liga. Đội nhì bảng Barcelona sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến sân của Celta Vigo, đội bóng đang xếp thứ 12, vào thứ Bảy. Đội bóng xứ Galicia đang có phong độ tốt, với 4 chiến thắng gần nhất trên mọi đấu trường và duy trì chuỗi bất bại hơn một tháng. Trong khi, điểm yếu trong hàng phòng ngự của Barca một lần nữa bị phơi bày khi họ bị cầm hòa kịch tính 3-3 trước Club Brugge tại Champions League hôm thứ Tư. Đội bóng của HLV Hansi Flick chỉ thắng 3 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, để thủng lưới 14 bàn trong giai đoạn đó. Họ chỉ giữ sạch lưới 3 trận kể từ đầu mùa giải, với trận gần nhất diễn ra vào giữa tháng 9.

Tin vui là Barca sẽ được củng cố sức mạnh nhờ sự trở lại của tiền đạo Robert Lewandowski và tiền vệ tấn công Dani Olmo, trong khi tài năng trẻ Lamine Yamal đang lấy lại phong độ sau một thời gian dài phải ngồi ngoài vì chấn thương háng. “Chúng tôi là Barca và có nghĩa vụ phải luôn chiến thắng”, Yamal nói. Tuy nhiên, Barca vẫn sẽ vắng mặt những cầu thủ chủ chốt như Raphinha, Pedri, Gavi, các thủ môn Joan Garcia và Marc-Andre ter Stegen, tất cả đều đang chấn thương.

Trong khi đó, Villarreal sẽ tìm cách phục hồi sau thất bại bất ngờ 0-1 trước đội bóng đến từ Síp, Pafos tại Champions League vào thứ Tư. Villarreal sẽ làm khách trên sân của Espanyol vào thứ Bảy, với mục tiêu duy trì vị trí thứ 3 hiện tại với 23 điểm. Atletico Madrid, đội xếp thứ 4 với 22 điểm, sẽ tiếp đón Levante vào thứ Bảy…

THANH TUẤN