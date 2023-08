Quỷ đỏ cần bàn thắng muộn của Varane để khuất phục bầy Sói

Man.United cần một bàn thắng hiếm hoi của trung vệ Raphael Varane và một loạt pha cứu thua muộn của thủ thành Andre Onana để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Wolves tại Old Trafford. Màn khởi đầu của thầy trò Erik ten Hag chắc chắn để lại sự lo lắng hơn là hào hứng.

Trung vệ người Pháp đánh đầu ghi bàn ở phút 76 sau khi Aaron Wan Bissaka đón đường chuyền của Bruno Fernandes và lốp bóng vào vòng cấm. Khác xa sự kỳ vọng, đội khách Wolves mới là những người chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu, và chiến thắng đã đến với Quỷ đỏ từ một tình huống phối hợp ghi bàn… lạ lẫm. Varane ghi bàn đầu tiên sau 26 trận ở Premier League, kể từ khi ghi bàn vào lưới Brentford vào tháng 5-2022. Trong khi Aaron Wan-Bissaka có tình huống tham gia vào bàn thắng đầu tiên sau…40 trận Premier League, kể từ một pha kiến tạo khác vào lưới Liverpool vào tháng 5-2021.

Đó là một trong số ít những pha di chuyển tốt do Man.United tạo ra, chủ nhà dù có tiền vệ Mason Mount ra mắt ngay từ đầu nhưng không thể hiện sự gắn kết trước một đội khách thống trị hàng tiền vệ, và tạo ra mối nguy hiểm thường xuyên. Matheus Cunha của Wolves sút trúng cột dọc vào đầu hiệp hai, trong khi cầu thủ vào thay người Fabio Silva đã buộc thủ thành tân binh Onana có hai pha cứu thua trong giai đoạn cuối trận... Tổng cộng Wolves có 23 nỗ lực dứt điểm - nhiều nhất của một đội khách tại Old Trafford ở Premier League kể từ năm 2005 - nhưng họ lại thiếu đi sự sắc bén cần có để tạo nên đột biến. Wolves tung ra sáu cú sút trúng đích, nhiều nhất được thực hiện bởi một đội khách tại Old Trafford ở Premier League mà không ghi bàn kể từ Chelsea năm 2019.

Man.United đã giữ sạch lưới 17 trận mùa trước, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác, và bằng cách nào đó họ đã duy trì sự ổn định này trong chiến dịch mới. Quỷ đỏ đã thắng trận thứ 7 liên tiếp trên sân nhà tại Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2017. Công đầu rõ ràng thuộc về Onana với màn ra mắt ấn tượng, anh thực hiện tổng cộng 6 pha cứu thua, thể hiện sự điềm tĩnh trước áp lực và kỹ năng phân phối bóng vốn đã thuyết phục Man.United mua anh với giá 43,8 triệu bảng từ Inter Milan.

Ngược lại cũng đã có những sự kỳ vọng không được đáp đền. Mason Mount, ngôi sao mới đến từ Chelsea, đã thi đấu 68 phút trước khi bị thay ra sau màn thể hiện không hiệu quả ở hàng tiền vệ 3 người với Fernandes và Casemiro bị lấn át trong suốt trận đấu. Fernandes, đội trưởng mới được bổ nhiệm của Quỷ đỏ, cho biết đội của anh đã phải vật lộn để thích nghi với chiến thuật táo bạo của Wolves và cũng quá vội vàng khi cầm bóng, trước khi anh kết luận: Chúng tôi có một tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Đôi khi bạn chỉ cần tìm cách giành chiến thắng trong trận đấu”.

Trong khi đó, HLV Ten Hag đánh giá: “Đó là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi đã phòng ngự để bảo vệ mạng sống của mình và chúng tôi đã sống sót. Chúng tôi có thể làm tốt hơn nhiều thứ nhưng tôi cũng thấy nhiều điều tích cực. Tôi đã thấy sáu hoặc bảy pha giành lại bóng bổng tốt. Chúng tôi tổ chức phòng ngự tốt, giữ sạch lưới và tâm lý tốt. Chúng tôi đã tìm thấy một cách để giành chiến thắng. Nhưng bạn phải tìm lại nền tảng của mình. Nếu muốn tiếp tục thu về điểm số, chúng tôi sẽ phải chơi tốt hơn những gì đã thể hiện hôm nay”.